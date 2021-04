Os comercios colaboran coa ONG Mans Unidas

escaparates. O COVID deixou unha triste estampa nas cidades, a de comercios pechados e coas súas persianas baixadas por culpa da crise económica que seguiu á pandemia. Pero durante o mes de marzo cinco comercios volveron a levantar as súas persianas para unirse a Mans Unidas na súa campaña para contaxiar solidariedade e vencer xuntos á pandemia esquecida da fame.

Os propietarios cederon os seus escaparates para permitir achegar o traballo que realiza Mans Unidas en favor da muller, da infancia, dos proxectos na India e polo dereito á alimentación. Á iniciativa sumáronse un grupo de alumnas de Bacharelato do IES Rosalía de Castro, deseñando e decorando o baixo situado en Xeneral Pardiñas nº 2, visualizando a inxustiza da fame.

A este local engádense os situados na Caldeiraría 33, o de República do Salvador 23, as portas do actualmente pechado Hotel Nest Style, en Doutor Teixeiro, 15; ou o baixo onde estivo a emblemática Papelería Compostela, nas Cinco Calles. Desde a entidade Mans Unidas valoran esta actividade moi positivamente porque permite achegar a realidade das persoas máis desfavorecidas da sociedade, dentro do marco inmellorable do comercio da cidade, “e demostrando que xuntos podemos acabar coa inxustiza, contaxiando solidariedade”. s. c.