Otro duro diciembre: cenas de empresa y de Navidad se cancelan o se reducen

Dado el avance de la pandemia de la covid-19 de los últimos días, la hostelería de Santiago se prepara para otro mes de diciembre duro, sin apenas cenas de empresas ni celebraciones de Navidad. Ya sea por temor o por el hecho de tener que dividir las mesas, lo cierto es que están percibiendo un aumento creciente de las cancelaciones para las próximas fechas, así como una desaparición casi total de las reservas para estas semanas.

De nuevo, la incertidumbre que genera el aumento de los contagios está afectando, en gran medida, a un sector en el que llueve sobre mojado. Con expectación ante las restricciones que se puedan tomar, temen que estas puedan afectar a la viabilidad de algunos negocios.

“Tradicionalmente, decembro, coas datas festivas do Nadal, era un mes propicio para intentar compensar o déficit de xaneiro e febreiro. Este é un mes importante para Compostela, pero con toda esta situación, o peor está por chegar”, comenta Avelino Martínez, directivo de la Asociación de Hostelería de Compostela.

En este sentido, a partir de este fin de semana, el llamado puente de la Constitución daba comienzo a unas fechas marcadas por las grandes celebraciones, tanto las tradicionales cenas de empresas como para las fiestas de Navidad y Fin de Año. Entre este tipo de acontecimientos, uno de los que cuenta con mayor éxito es el del Gran Hotel Los Abetos, que también ya está acusando la deriva sanitaria de los últimos días.

“Estannos afectando tanto as medidas internas, de restricións de mesas, como as de horarios e as dos países, xa que nestas datas tiñamos un volume moi importante de visitantes de Portugal. Neste senso, das moitas reservas que tiñamos, algunhas xa se cancelaron e noutras reducíronse o número de asistentes. Nalgúns casos, pasamos de ter ceas de empresas de cen comensais a que sexan só oitenta, as de oitenta a sesenta e así sucesivamente”, detalla Manuela Hermo, directora del establecimiento.

Precisamente, en los grupos grandes es donde más se está percibiendo este incremento de las anulaciones, ya que son los más afectados por los aforos permitidos para las mesas. Apunta Avelino, quien también regenta un conocido restaurante en la zona vieja de Compostela, que cada día reciben más llamadas de cancelaciones y que, al mismo tiempo, se aprecia que el movimiento y el interés cada vez es menor.

“Trala pasada, na que polo congreso houbo moita demanda, esta semana está sendo máis que tranquila. Estamos percibindo que xa non hai tantas chamadas para reservar como había en semanas anteriores, e tanto para o luns, coma para o martes e o mércores, está todo completamente parado, en canto á demanda se refire”, explica el hostelero.

Por ello, desde el sector apelan a la conciencia de la población para que la situación no empeore y se pueda convivir, manteniendo los protocolos, con el virus. “Temos que ser consecuentes como sociedade, porque no noso caso os salóns son amplos e seguros. O que non pode ser é que cada vez que nos abren a man, haxa xente que se desmadre. É moi necesario ter cabeciña para que todos poidamos saír adiante”, recalca Manuela Hermo.

En todo caso, por el momento en la capital gallega confirman ambos empresarios que la clientela está siendo compresiva y respetuosa con las medidas ya tomadas, como la necesidad de presentar el certificado covid. Más allá de las anulaciones o de que se pospongan las celebraciones, los que mantienen sus comidas o cenas lo hacen con plenas garantías y sin generar ningún tipo de problema.

De este modo, confían en que las limitaciones, como mucho, lleguen a la restricción de horarios, una medida que ya limitaría de por sí sus servicios y, como consecuencia, sus ingresos. En todo caso, esperan que no sea necesario y, por supuesto, tampoco llegar a la situación extrema de volver a cerrar.

CONSECUENCIAS DE LA SEXTA OLA. En semanas anteriores, uno de los principales problemas que se encontraba la hostelería de Santiago era la carencia de personal para afrontar la creciente demanda. Para responder a ello, señalan, se hizo una búsqueda exhaustiva de trabajadores y muchos de los establecimientos ya contrataron a nuevo personal con la mente puesta en el 2022. Ahora, destacan desde la Asociación, esta circunstancia está jugando en su contra.

“Para planificar o futuro e dar descanso ao persoal, contratouse a persoal para planificar os primeiros meses do ano. Con todo, ante a incerteza actual sobre como será o futuro, pódese pasar dunha situación de deficiencia de persoal a que haxa dabondo”, concluye el hostelero compostelano Avelino Martínez.