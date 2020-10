Peregrinos en el limbo: el decreto deja su acceso a Santiago en el aire

El decreto aprobado ayer por la Xunta para el cierre perimetral de Santiago, Ames y Teo no hace alusión a la situación en la que quedan los peregrinos que se encuentran a las puertas de la ciudad del Apóstol mientras dure esta restricción. Ayer por la mañana sellaron su Compostela en la Oficina de Carretas 135 caminantes después de haber completado algunos de los itinerarios de la Ruta Jacobea. Pero, ¿qué pasará con los que lleguen hoy? El alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, señalaba ayer a última hora de la tarde que existe una cierta “confusión” sobre este aspecto. “El decreto no contempla esta excepción, por lo que en teoría no pueden entrar en la ciudad”, señaló el primer edil en conversaciones con este diario, antes de apuntar que desde el Concello se pusieron en contacto durante la jornada de ayer con la Dirección Xeral de Turismo de Galicia, la Xerencia del Xacobeo y la propia Catedral para esclarecer este interrogante.

En todo caso, añadió el regidor, “podrán desplazarse al aeropuerto o a las estaciones de tren y autobuses para regresar a sus lugares de origen”. Eso sí, de no producirse la excepción, tal y como está redactado el decreto del cierre perimetral, deberán volver a casa sin pisar la meta de peregrinación. Este periódico se puso en contacto ayer con la Consellería de Turismo con el objetivo de esclarecer la situación de los peregrinos que llegan a Santiago pero a la hora de cierre de esta edición este departamento seguía a la espera de las indicaciones de Sanidade al respecto.

CASTILLA Y LEÓN. La peregrinación a Santiago también quedó interrumpida por el confinamiento perimetral que opera en Castilla y León desde las dos de la tarde de ayer y hasta la misma hora del día 9 de noviembre para los peregrinos que no hayan llegado antes de esa hora en el tramo jacobeo de la Comunidad. Según explicó la Consejería de Cultura y Turismo en un comunicado, los peregrinos que se hayan adentrado en Castilla y León antes de la entrada en vigor del confinamiento perimetral, esto es las dos de esta tarde de ayer, podrán continuar su peregrinación a Galicia. Pero los que tengan prevista su llegada a la comunidad después de hoy, ya no podrán transitar por la misma, si bien podrán coger un transporte por su cuenta hasta Pedrafita do Cebreiro y continuar desde allí su peregrinación. Esta situación se mantendrá mientras permanezcan en vigor los denominados confinamientos perimetrales.

La Junta de Castilla y León ha velado por los peregrinos en los últimos meses habilitando autobuses en León y Burgos para ayudarles ante el confinamiento perimetral de estas ciudades, aunque la restricción en la movilidad de comunidades enteras supone un cambio sustancial en el tránsito por los itinerarios del Camino de Santiago a su paso por la región vecina.

La Asociación de Municipios del Camino de Santiago, junto a la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago y la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, en contacto con todas las comunidades y con la Guardia Civil, colaboran con las diferentes comunidades para informar tanto a los peregrinos como a los albergues de la actual situación, intentando actualizar los datos según se va disponiendo de las normativas a aplicar.

En cualquier caso, se prevé que existan albergues abiertos, cumpliendo toda la normativa sanitaria necesaria, para atender a los peregrinos que se encuentren haciendo en el Camino, que pasa por Palencia, Burgos y León, con el consejo de que los peregrinos se informen previamente

En conversaciones con EL CORREO, el presidente de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, Juan Carlos Pérez Cabezas, explicaba ayer que en este momento hay “sobre 300 peregrinos en tránsito en Castilla y León”, que “podrán continuar la ruta hacia Galicia”. En este sentido, incidió en que la comunidad cuenta con albergues abiertos que prestan servicio a los caminantes y que facilitarán ayuda a aquellos peregrinos que deseen regresar a casa después de las nuevas restricciones.

Pérez Cabezas señala que en los tramos anteriores a la entrada del Camino Francés en Castilla y León apenas hay peregrinos en este momento. Se estima que no llegarían a una decena en estos momentos.