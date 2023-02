Peregrinos que desafían al frío

Un total de 2.028 peregrinos sellaron la compostela –documento que acredita haber recorrido un mínimo de 100 kilómetros a pie o a caballo o de 200 km en bicicleta– durante el mes de enero, lo que supone un incremento de 311 personas con respecto al mismo mes del año pasado (1.617), según los datos facilitados por la Oficina del Peregrino. Más de la mitad son de nacionalidad extranjera (1.114) y Corea domina el ranking internacional (168 caminantes). Le siguen Italia (133), Portugal (82), Estados Unidos (81) y Alemania (80). “Es increíble la gran cantidad de peregrinos coreanos que te encuentras a lo largo de la Ruta Jacobea”, destaca el riojano Manu Ochoa, un incondicional del Camino, puesto que ya ha peregrinado a Santiago hasta en veinte ocasiones. “Es una experiencia maravillosa; el Gobierno tendría que aprobar una ley que recogiese que todo ciudadano debería hacer el Camino, al menos, una vez”, comenta a EL CORREO en la Praza do Obradoiro, después de realizar desde Logroño el Camino de Invierno.

Partió el 2 de enero y llegó a Compostela el pasado jueves, 2 de febrero, un intervalo en el que ha tenido que afrontar algunas etapas muy duras. “En León estaba nevando y no fue fácil, pero cuando decides caminar en esta época del año ya sabes que te vas a encontrar con momentos duros, de frío, lluvia y viento”, explica Ochoa, antes de valorar, eso sí, la tranquilidad que reina en la Ruta en los mes de enero y febrero. “No tiene nada que ver con peregrinar en verano, cuando los itinerarios están masificados. Peregrinar ahora te permite disfrutar con tranquilidad de la belleza del Camino”, añade este riojano vinculado profesionalmente al sector audiovisual.

Pese a aventurarse una vez más a vivir en solitario esta experiencia, durante el recorrido conoció al sevillano Javier Guerrero y ambos llegaron juntos al Obradoiro. En su caso, era la primera vez que se lanzaba a la Ruta. Completó cinco etapas y se refiere al Camino como “una experiencia única”. “Además, es un ejercicio de superación cada día y te permite reflexionar sobre la vida de un modo totalmente diferente, único. Me llevo una sensación maravillosa”, afirma este joven andaluz que trabaja en la hostelería.

La intención de ambos es volver a realizar el Camino cuanto antes, al igual que la pareja germano-argentina formada por Gottfried Schleich e Ileana Gioielli. Él es berlinés y director de finanzas en una empresa alemana vinculada al ferrocarril. Ella es bonaerense y trabaja en la Embajada argentina en la capital germana. Se conocieron en Argentina en 2003, durante una estancia por estudios de Schleich en el país suramericano. Y al año siguiente se afincaron en Berlín. Están casados y tienen dos hijas. “Es la primera vez que hacemos el Camino. Salimos desde Sarria y ha sido increíble, una experiencia maravillosa. Esta vez vinimos solo los dos, pero la intención es volver con las niñas. A ellas les encanta España. Es la primera vez que estamos en Galicia, pero ya estuvimos en otras ocasiones en Madrid, Barcelona o Alicante”, comentan tras recoger la compostela en la Oficina de Acogida al Peregrino, en la rúa Carretas, mientras comparten conversación telefónica con familiares y amigos. Sobre el recorrido, valoran el hecho de que no hubiese mucha gente y lamentan que en esta época del año no haya más sitios para comer: “Muchos estaban cerrados y no era fácil encontrar un establecimiento abierto”. Y antes de despedirse, como buenos amantes de la gastronomía española, preguntan por un buen restaurante en la ciudad para cenar...