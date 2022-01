Piedrahita aborda el descontento en clave de “humor doméstico”

El conocido cómico y mago Luis Piedrahita tenía que haber estado en Compostela este fin de semana, pero un problema técnico en el Auditorio Abanca le ha obligado a pasar la función para el mes de octubre, si bien sí mantendrá la que tiene prevista el próximo día 30 de enero, a las 18.30 horas, en el marco de una gira por siete ciudades gallegas.

Concebiste el espectáculo antes de la pandemia y tuvisteis que suspender por ella un tiempo. ¿Hubo algún cambio en el show?

Verás, fue muy curioso. Yo nunca escribo sobre temas de actualidad; no suelo hablar de famosos, ni de polémicas o personajes del momento. Me gustan más los temas universales y cotidianos que afectan a los seres humanos todos los días de su vida. En este show, por ejemplo, hablaba del descontento. Es mi palabra contra la mía habla de que nadie está contento con lo que le ha tocado. Es un humor muy cotidiano, muy doméstico, muy reconocible y cosido al día a día. Lo que sucedió después del gran confinamiento de marzo del 2020 es que el día a día había cambiado radicalmente. Cambió desde la forma de saludarnos hasta la forma de estornudar. Al principio creí que iba a tener que reescribirlo casi todo, pero hablaba del descontento y de manera casi mágica, me encontré con que mi espectáculo se había convertido en un show de actualidad. No económica, ni política, ni deportiva, sino de rigurosa actualidad emocional.

Es mi palabra contra la mía es un show que habla de lo que estamos viviendo todos en este momento, pero sin mencionar el virus, las mascarillas o las vacunas.

¿Cómo fue el reencuentro con el público?

Maravilloso. Las primeras funciones, aquellas de aforos limitados y mucho miedo, fueron inolvidables. Sucedían delante de héroes. Eran para gente que, a pesar de todo, seguían sintiendo la necesidad de asistir a un teatro y sonreír. Eso hacía que, para nosotros, los que nos subíamos al escenario, hubiera una carga de responsabilidad adicional. Había que estar a la altura. Fueron días de dejarse la piel sobre las tablas y darlo todo a unos espectadores que había demostrado tener el valor, el coraje y las necesidades del héroe.

Llevas tiempo ya con él sobre los escenarios, ¿Cómo responde el espectador y qué es lo que más le sorprende?

Sin duda es el mejor espectáculo que he hecho hasta ahora: el más divertido y el más emocionante. Y no lo digo con orgullo, sino aterrorizado. A veces me despierto empapado en sudor pensando que llegará un día en que tendré que sentarme a escribir algo mejor. Estoy muy contento con este show. Sin duda es el mejor. No lo digo yo solo, lo dice también mi madre.

¿Qué se va a encontrar quien acuda a ver este espectáculo y que lo diferencia de los anteriores?

Es el más divertido y es el más completo. Mi objetivo siempre es el mismo: que la gente se ría y que la experiencia les haga salir felices. Y este show es el que mejor lo consigue.

Habla de sacar a relucir los aspectos más absurdos del día a día. ¿Cuáles son los tuyos?

Los mismos que los de todo el mundo. El show habla de las cejas negras que se pintan las abuelas y del miedo al váter ajeno. Pero también del amor y del desamor, y de la muerte... Y de la única cosa que hace que todo eso sea soportable: el humor.

¿Cuánto hay de improvisación en este show?

En un espectáculo en directo, como en la vida, siempre hay imprevistos. Hay que llevar siempre un guión, pero estar preparado para improvisar. Y eso es así en la vida también. En la improvisación es donde nos mostramos tal y como somos.

¿Cómo se saca adelante ahora un espectáculo de humor que precisa el ‘feedback’ del público sin poder verles la cara en sus respuestas?

No es un gran problema. Las carcajadas traspasan las mascarillas.

En la situación que estamos viviendo, ¿agradece el público más los espectáculos de humor? ¿Y es más difícil hacer reír?

Estos días el humor no es necesario, es imprescindible. La gente tiene ganas de reír y necesita reír muy fuerte. Necesitamos recordar cómo era nuestra cara cuando éramos felices.

¿El humor es más necesario que nunca entonces?

El humor siempre es necesario. Es como el sistema de amortiguación de un coche. Si no lo tienes, todas las piedras del camino van a ser una molestia.

¿Dónde están tus límites para que no surja el conflicto?

Para el humorista es difícil ver los límites porque trabaja siempre en el límite. Preguntar a un humorista por los límites del humor es como preguntarle por el diseño de la suela de los zapatos que lleva puestos. No puede contestar ya que es el único espacio de su cuerpo que no ve, que está sobre él.

El confinamiento te llevó a volcarte en la magia, compartiendo trucos para entretener a los más pequeños, ¿cómo surgió la idea y cómo fue la experiencia?

Fue una experiencia triste con final feliz. Al principio del confinamiento me sentí tremendamente inútil. Veía cómo sanitarios, farmacéuticos, celadores, repartidores y gente de suministros cargaban todo el peso a sus espaldas y yo no podía hacer nada para ayudar. Era frustrante. Sin embargo, mi chica me hizo ver que durante el encierro había muchas familias confinadas con niños pequeños que lo estaban pasando francamente mal. Había papás y mamás confinados con varias bestezuelas indómitas a las que había que entretener como fuera. Así que durante el confinamiento me dediqué a hacer 25 vídeos de magia explicativos en los que madres y padres podían aprender juegos de magia sencillos, siempre con cosas que tuvieran en casa, para entretener a los pequeños confinados. Son más de 25 vídeos que están colgados en mi Facebook y en mi Instagram. Cada uno fue una aventura y fue tremendamente gratificante recibir los mensajes de agradecimiento de padres y niños de todo el mundo.

Llevas 20 años sobre los escenarios. ¿Cuál es el balance y qué momentos has vivido que sean inolvidables para tí?

He gozado muchísimo, pero no soy de disfrutar mirando al pasado. Me gusta pensar que los momentos inolvidables serán los que están por venir.

¿Qué recuerdas de aquellas primeras veces que te subiste al escenario?

Recuerdo nervios, recuerdo ímpetu, recuerdo torpeza, recuerdo no pensar demasiado... y poco más. Vamos, como cualquier primera vez.

En esta gira vuelves a Compostela y aquí precisamente es donde se celebró aquella final del Club de la Comedia que te dio la oportunidad de darte a conocer. (Fue en el hotel Araguaney, en una grabación a puerta cerrada de la final con invitación).

¿Es un recuerdo que sueles tener presente cuándo actúas en Santiago?

Recuerdo perfectamente aquella tarde y aquella grabación. Yo era nervios e inexperiencia. Recuerdo el olor de la sala, el típico olor de discoteca a deshoras como a whisky y fregao, como cuando te abren un local el domingo por la mañana para ir a recoger unas llaves que te has olvidado. Recuerdo las risas de un público que aún no sabía lo que eran los monólogos. Era todo muy incipiente, de ahí podía salir cualquier cosa. Solo había una persona que lo tenía claro: un jovencísimo Miguel Lago que en aquel ambiente ya estaba decidido a ser un gran humorista.