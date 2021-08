Pionero sistema de iluminación led ornamental en la Casa do Cabido

El Concello gasta cada año 3,5 millones de euros en electricidad para el mantenimiento de las luminarias. Supone hasta un 9 % del capítulo 2 del presupuesto municipal, el destinado a gastos corrientes. Los edificios históricos son muy abundantes en Compostela y su iluminación ornamental se nota a final de mes en la factura de la luz de Raxoi. Este es uno de los problemas que pretende resolver el programa de Compra Pública Innovadora (CPI) Smartiago, que el Ayuntamiento está ejecutando con la cofinanciación de la Xunta y de la Unión Europea.

Para lograrlo se pondrá en marcha Cromalux –anteriormente denominado Biolumen–, un proyecto pionero en el mundo ideado por la doctora de la USC Patricia Sanmartín y cuya prueba piloto arrancará a principios de septiembre en la Casa do Cabildo, tras haber sido testado en laboratorio, en San Martín Pinario y recientemente en el Patio do Cárcere, integrado en la comisaría de la Policía Local.

Patricia Sanmartín es la directora científica del plan, que elaboran conjuntamente Televés (el contratista), Ferrovial (el encargado de la instalación) y la USC (parte científica). En conversación con EL CORREO, Sanmartín señala cuáles son los objetivos de Cromalux: “Aprovechando las ventajas que nos ofrece el abaratamiento de la luz led, se pretende combatir la colonización biológica”. Y es que las condiciones meteorológicas propias del clima atlántico de Galicia propician la aparición de líquenes y otros organismos que ensucian las fachadas de los monumentos. A este respecto, Patricia señala que hay “polémica” porque hay quien piensa que “un edificio de 500 años pierde identidad sin musgo”, mientras que otros opinan lo contrario.

El caso es que cuando se demuestra que los líquenes son dañinos para el edificio y hay que proceder a su limpieza, esta resulta “muy cara e irreversible”. La experta pone como ejemplo la realizada en la fachada de Raxoi, que costó “más de 300.000 euros”. Aunque sin duda la más costosa y laboriosa fue la de la fachada del Obradoiro de la Catedral, que reabrió el debate acerca de si el resultado final de la limpieza resulta demasiado artificial.

La hipótesis de la que partió Sanmartín para elaborar este sistema de iluminación es si al aplicarle una luz determinada a un organismo biológico como el verdín, este puede desaparecer (o no). El resultado es sí. Y no solo desaparecer, sino también cambiar de color, “como nosotros cuando nos ponemos morenos con la luz del sol”, ejemplifica. De esta manera, al ajustar milimétricamente varios parámetros lumínicos como la temperatura, el color, la intensidad o la posición se consigue eliminar los organismos biológicos de las paredes de los inmuebles. Tras ultimar los últimos detalles en la Casa do Cabildo el pasado 31 de julio, Cromalux se pondrá en marcha allí “a principios de septiembre”. Estará funcionando durante medio año, tiempo mínimo necesario para poder extraer conclusiones fiables. Una vez obtenidas, se elaborará un informe que servirá para crear el nuevo sistema y comercializarlo en el mercado.

Sebastián Pantoja, director de Televés Santiago, relata cómo se gestó la idea: “Vimos que el Concello iba a sacar una licitación de Smartiago relacionada con la iluminación, y buscando a gente que fuera experta en el tema encontramos al grupo de investigación de Patricia”. Pantoja detalla que los elementos necesarios para el sistema de iluminación –ya instalados– consisten en “unas luminarias en el balcón del Museo das Peregrinacións y unos proyectores en la fachada de la torre del Tesoro de la Catedral”. Variando sus parámetros se podrán conseguir unos resultados u otros.

Está previsto que el Concello cobre un 10 % de los beneficios que genere la solución final desarrollada en concepto de royalties, porque ya existen otros edificios y monumentos candidatos para ponerla en marcha como “las fuentes de la Alameda o la estatua de Rosalía de Castro”, relata Sanmartín. La tecnología pionera que se desarrollará no evitará por completo las limpiezas, pero “si antes había que hacerlas cada cinco años, con Cromalux serán cada diez”, apunta la directora.