Por e Para Santiago lleva sus quejas al Valedor do Pobo ante la falta de respuestas de Julio Comesaña

política. El pasado día 15 de noviembre, el partido vecinal Por e Para Santiago solicitó una entrevista y soluciones por la falta de aparcamiento en el Chus, con el Conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña, aunque, señalan, a día de hoy no ha contestado al escrito. Ante la falta de comunicación por parte de la Consellería de Sanidade, el partido Por e Para Santiago presentó una queja en el Valedor do Pobo, que ya fue admitida a trámite el pasado 18 de enero, y en la cual se solicitaba lo siguiente: “Que se construya un aparcamiento provisional en las inmediaciones del CHUS en cooperación con el Concello, o en terreno propio si lo hubiera, y cuando empiecen a ejecutar las obras de aplicación del hospital también ejecutar un aparcamiento acorde a las necesidades reales, visto que si se empiezan las obras antes de tener el aparcamiento, será un colapso para todos los usuarios, y es que como bien es sabido por la Xunta de Galicia y el Sergas, es un gran problema actualmente. Por lo que le solicitamos a usted como conselleiro, y sabiendo que está capacitado para resolver dicha situación, que busque la mejor solución al problema actual y al futuro del aparcamiento del CHUS”. Señalaban además desde el partido que “no entendemos la falta de humanidad por parte de la Xunta de Galicia y su conselleiro de Sanidad, pues ir al hospital no es un capricho, sino una necesidad. Tampoco entendemos porque a Santiago de Compostela y a los usuarios del hospital se le discrimina desde la Xunta de Galicia y la consellería de Sanidad. ¿Tiene algo en contra de Santiago y de sus vecinos el señor conselleiro?”, figuraba en el escrito presentado por el partido recientemente creado en Compostela, que afrontará este año sus primeras elecciones municipales. V.Álvarez