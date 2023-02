Propietarios de las VUTs exigen a Bugallo información más clara sobre la próxima regularización

El reciente anuncio del alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, de que las viviendas de uso turístico sin licencia municipal de actividad podrán regularizar su situación si cumplían con todos los requisitos exigidos en el año 2019 ha creado tensión entre propietarios de las denominadas VUTs. “Está cerca a aprobación dunha modificación que afecta e moito a máis de 500 familias que poderían cando menos aportar o seu punto de vista para solucionar este problema, pero que en ningún momento foron convocadas pola concelleira de Urbanismo”, trasmiten los afectados.

Cabe destacar que se trata de una medida que dará una salida a las que carecen de licencia municipal y que operaban fuera del casco histórico antes del inicio de la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, siempre que cumpliesen con todos los requisitos exigibles en aquel momento, salvo la licencia municipal. La carencia de esa autorización es la que ha mantenido en los últimos años la confrontación entre el Ayuntamiento y los titulares de este tipo de inmuebles.

Las VUTS aseguran que desconocen qué alternativas se van a contemplar para las que operaban antes de 2019 y si se acogerá a todos los propietarios de Compostela. “Supoñemos ou queremos pensar que esa contemplación que citaba Bugallo fai referencia a unha disposición transitoria para acoller aos propietarios que xa operaban antes da data que mencionaba”, sostienen. En cualquier caso, solicitan lo que en justicia les corresponde una vez se apruebe la citada modificación, con la que, a su juicio, “van agasallar aos grandes tenedores de capital inmobiliario”. Comentan que si algunos concejales responsables no lo remedian con su voto se hará efectiva en marzo.

Una vez más sostienen que el “acoso” a las VUTs del casco histórico se basa en el argumento de que las viviendas de uso turístico “son la causa del vaciado de la zona histórica”, lo que el colectivo asegura que es “falso”, al tiempo que añade que las VUTS son “a consecuencia do despoboamento da cidade vella”. Creen que la causa para actuar con rigurosidad en el análisis “debemos buscala nos deseñadores e implementadores do Plan Especial de protección”.

Definen la ciudad vieja de Santiago como “un parque temático, un decorado de fachadas con interiores ruinosos, un trampantollo de pedra”, lo que para ellos no es consecuencia de la proliferación de viviendas de uso turístico.

Consideran que con la despoblación en el caso histórico, algunos propietarios a los que no les resultaba confortable vivir en un “decorado fermoso”, tomaron la decisión de arriesgar sus ahorros, y “adecentaron unhas vivendas invivibles para adicalas ao aluguer de curta duración para así, con moito esforzo, mellorar as súas economías”. Por ese motivo, consideran los propietarios de las VUTs que el grupo de gobierno, “defendido por varios presidentes de inmobiliarias, de asociacións de comerciantes e de veciños, e mesmo de la Universidade, que só proporciona aloxamento en residencias públicas ao 5 % do seu alumnado”, decidió emprender “unha guerra” contra los propietarios de VUTs. La primera estrategia, señalan, fue “o desprestixio” y “unha mensaxe recurrente: Os propietarios de VUTs son especuladores que queren gañar cartos”.

En definitiva, ven extraña la “falta de empatía” del alcalde, “que se mostra disgustado polas manifestacións da oposición que o desprestixian” y, por otra parte, de la concelleira Mercedes Rosón.

Precisamente, la concejala de Urbanismo aseguró ayer en rueda de prensa que para la próxima semana se espera aprobar la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal en materia de usos, y llevar al pleno extraordinario la propuesta de aprobación definitiva con un informe favorable.

A partir de ahí, como se hace de manera habitual para la redacción de una ordenanza, “iniciarase unha consulta pública que se vai colgar na web do Concello e estará exposta sobre un mes. Logo redactarase o texto desa ordenanza para que despois saia de novo a exposición pública para que a xente poida aportar as súas cuestións e teña oportunidade de alegar o texto das mesmas”.

Rosón concluyó la intervención diciendo que desde el ayuntamiento están trabajando en la propuesta para que “aqueles propietarios de vivendas de uso turístico que poidan probar a implantación do uso antes do 27 de decembro de 2019, estén ou non inscritos no rexistro da Xunta, cumplan en materia de habitabilidade como actividade económica”.