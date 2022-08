Propietarios de VUTs instan a la Corporación a posicionarse en el conflicto con el gobierno local

Santiago. Un grupo de propietarios de viviendas de uso turístico (VUTs) manifestó ayer a través de un comunicado su solicitud a todos los grupos políticos de la Corporación Municipal para que “amosen o seu posicionamento diante da opinión pública” respecto al “grave enfrontamento que está a desenvolver o grupo de goberno do Concello” con el colectivo.

Así, piden a las formaciones “que se pronuncien sobre os desproporcionados castigos, máis característicos doutras épocas e doutros rexímenes políticos, que están a sufrir os que teñen as súas vivendas rexistradas na Xunta mentras que, pola contra”, acusan, “os que exercen a actividade na clandestinidade, sen cotizar ao fisco, sen declaración de hóspedes á policia e sen seguro de responsabilidade civil non están sendo acosados” de igual forma. Y, en esta línea, solicitan a Compostela Aberta, PP y BNG que efectúen su “pronunciamento público sobre a ocurrencia do grupo socialista de situar as vivendas de uso turístico en baixos e primeiras plantas”.

Concluye el escrito con la esperanza de que “o señor Alcalde, unha vez reposto do estrés provocado por os non poucos frentes que ten abertos, tire ese lastre que lle impide ver todos os aspectos do problema e comence a actuar con obxectividade e mesura na procura do ben dos propietarios, dos hosteleiros e pequenos comerciantes de Santiago e, por que non, dos turistas que nos visitan do mesmo xeito que nós visitamos outras xeografías”. redacción