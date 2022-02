Proponen un servicio de consultoría ‘antiokupas’ para proteger los barrios

··· Compostela Aberta preguntará en el Pleno de hoy por los planes del Gobierno para la nueva licitación del servicio de comedores escolares, “que a día de hoxe funciona cunha orde de continuidade tras esgotarse un contrato que o departamento de Educación presentou como unha transición cara un novo modelo do que nada sabemos”. La concejala de CA María Rozas denunció que este procedimiento “acumula un atraso que xa non se pode xustificar pola Covid-19, que tampouco explica en ningún caso a actitude do Goberno, que ignorou ás familias e as súas demandas durante máis de dous anos”.

··· Explican desde CA que, el pasado 24 de enero, la Xunta de Goberno acordó dictar orden de continuidad del contrato de los comedores escolares, tras las dos prórrogas aprobadas en enero de 2021 y en junio del año pasado. Con todo, transcurridos más de dos años “seguimos sen ter novos pregos, e a Federación de ANPAS vense queixando pola falta de diálogo” señalan desde Compostela Aberta.