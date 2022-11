Propuestas para frenar el aluvión de tiendas de souvenirs en la zona vieja

La propuesta de Raxoi para aprobar en Pleno una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), con el objetivo de frenar la considerada invasión de viviendas turísticas, ha encontrado ya muestras de disensión en los partidos de la oposición, con la exposición de otras propuestas que aporten un mejor aprovechamiento de los inmuebles vacíos. En esta línea, Compostela Aberta, para mejorar la redacción del proyecto, apela a la protección del comercio tradicional en la ciudad histórica, poniendo coto a las tiendas de souvenirs.

En este sentido, en los últimos tiempos, las calles de la ciudad histórica se han convertido en un expositor de establecimientos de idénticas características que poco o nada tienen que ver con la historia e identidad de Santiago. Ahora, este tipo de establecimientos ya no sólo se encuentran en el Franco, sino que han colonizado otros espacios de la Almedra, convirtiéndola en un centro de atracciones. Así, estos negocios, junto con las lavanderías automáticas, copan la oferta comercial en la zona.

“Tal e como dixemos xa no Pleno, o Goberno debería estar traballando xa na limitación do uso comercial masificado para poñerlle freo ás tendas de souvenirs nas áreas máis masificadas, e iso é o que solicitamos tamén nas nosas alegacións”, señala el concejal Jorge Duarte.

Siguiendo esta premisa, entienden que se debería aprovechar este gran plan para atender cuestiones tan importantes y de vital interés, como la actividad comercial histórica de Compostela, con el reto de recuperar vida residencial en el corazón de la ciudad.

En todo caso, atendiendo al escaso o nulo interés por ciertos bajos, inciden en la posibilidad de convertir sus usos, abriendo la mano para su utilización como viviendas o viviendas de uso turístico, una herramienta que podría ser ampliable a cualquier espacio de la capital gallega, puesto que las verjas bajadas se acumulan a lo largo y ancho del municipio.

“É evidente que hai áreas da cidade na que non hai demanda para a utilización de baixos para actividade comercial, e entendemos que é preferible que eses locais pasen a estar ocupados por vivendas, no caso de que exista a demanda e sempre que se respecten as porcentaxes establecidas no regulamento”, sentencia el concejal.

Todo ello parte de la base de mejorar la redacción del nuevo proyecto urbanístico, puesto que más allá de las VUT, Santiago presenta otro tipo de problemáticas y que se han venido registrando desde hace un tiempo. Así, desde CA, así como otros colectivos o entes, entienden que la presencia de pisos para visitantes no causa problema alguno, siempre y cuando se lleve un control.

Por ello, Duarte también quiso dejar claro que no se puede tratar igual una calle pegada a la Catedral que un barrio residencial del Ensanche, apuntando a una necesaria modificación de las zonas sensibles que aparecen en el documento inicial.

A mayores, tampoco consideran necesario la limitación de que las VUT sólo se puedan implantar en plantas bajas o primeras plantas, en aquellos edificios que superen las cinco alturas.

“Aínda que tamén consideramos que é o mellor, para reducir posibles molestias, entendemos que, se hai acordo da comunidade de propietarios, as VUT poderían estar situadas en calquera outro piso, sempre que o número de vivendas turísticas non exceda a proporción fixada no regulamento”, concluye.

Por lo tanto, queda claro que este gran proyecto para la capital gallega deberá seguir perfilándose de cara a su aprobación final en Pleno, puesto que el Gobierno municipal necesita el apoyo de la oposición.

Atendiendo a ello, este pasado martes, el alcalde, Xosé A. Sánchez Bugallo, y la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, tuvieron su primera reunión con la Asociación de Propietarios de Viviendas de Uso Turístico de Santiago. Este encuentro, demandado desde hace tiempo por los dueños de VUTs, sirvió para que le trasladasen sus propuestas e ideas, con la premisa de que la nueva regulación tenga en cuenta a todas las partes implicadas. Queda claro que, caminando de la mano, se podrá llegar a un mejor puerto y con mejores soluciones para Santiago.