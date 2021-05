Publicación de un libro sobre el cine en Compostela

Santiago. Compostela no cinema. Apuntamentos da cidade no século XXI es el título de un trabajo realizado por la doctora en Arte por la Universidade de Santiago Yolanda López López, que acaban de publicar la editorial Guiverny y el Consorcio de Santiago. El trabajo profundiza en la imagen de Compostela en relación con el cine y la ficción televisiva de los primeros años del presente siglo, y muestra cómo a través del cine se reforzó la percepción de la ciudad en el imaginario colectivo. En la obra, editada en gallego y castellano, se analizan once filmes representativos. También incorpora entrevistas a directores, guionistas y productores. ecg