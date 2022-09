Queixas polo transporte escolar dende as ANPAS

Santiago. “Comezou un novo curso escolar que se prevía movidiño, entre novas curricula, falta de profesorado, recortes e agora tamén.... transporte escolar”, sinala a Federación de ANPAS de Compostela. “Non foi cousa do primeiro día que os problemas continúan medrando, son moitísimos os centros escolares da comarca de Santiago nos que o transporte escolar funciona mal e a rastro ou directamente se cadra nin funciona”. Apuntan que “hay retrasos nas liñas, falta de autobús que cubra o servizo, autobuses que non paran en todas as paradas establecidas ou que non fan o percorrido previsto”. d.seijas