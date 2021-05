Radiotaxi denuncia la prohibición de acceso a varias rúas

Una vez al año se reúne el sector del taxi con la corporación municipal por lo que son varios los frentes abiertos que estarán esta tarde sobre la mesa. Las pérdidas por la pandemia, los giros prohibidos en ciertas calles o los cambios que provocará la nueva estación son los temas principales que trasladarán al alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, tal y como ha explicado a este periódico el presidente de Radiotaxi Compostela, Suso García.

El aspecto más llamativo es el relacionado con lo que desde el sector llaman giros prohibidos. Se trata de varios puntos de la ciudad a los que los taxistas no pueden acceder si no llevan a residentes como clientes, pese a prestar un servicio profesional. Una de estas rúas es la calle Batalla do Clavijo, perpendicular a la Avenida de Lugo. Para poder adentrarse en ella, deben llevar como pasajeros a personas que vivan en la zona, de la misma forma que estos pueden acceder con sus vehículos particulares. Es decir, no pueden acceder vecinos de otra parte de la ciudad, turistas o simplemente taxistas que necesiten utilizar esa rúa como zona de paso incluso si no están haciendo un servicio. La lista de rúas prohibidas es más amplia e incluye accesos como el de Porta Faxeira. También afecta a zonas puntualmente peatonalizadas como ocurrió en Navidad con Xeneral Pardiñas o Montero Ríos. “Temos xa varias ameazas por parte da Local. Xa firmamos dúas peticións para que se poña solución porque levamos varios meses así”, explica Suso.

INTERMODAL. El futuro panorama del transporte en la ciudad también repercute directamente en el sector del taxi. Ante la inminente puesta en marcha de la intermodal y el cierre de la actual estación dentro de diez días, los taxistas recuerdan que perderán el actual local que tienen en la estación de San Caetano. La alternativa pasa por una nueva oficina en la intermodal, algo que todavía está en el aire. “Non temos nada en firme, ninguén nos informa de nada. Ademais necesitariamos ter asegurados dous provedores de fibra, mais ningunha compañía o garanta ao tratarse dunha obra nova”, afirma el presidente de Radiotaxi. También está por ver qué pasará con la parada situada entre la sede de la Xunta y la vieja estación, pues es probable que las obras de derribo del edificio le afecten directamente.

AYUDAS. Pese a que los taxistas ven comprensible que se hayan puesto en marcha ya varias convocatorias de ayuda a la hostelería, recuerdan que ellos acumulan pérdidas de hasta un 80 % sin haber recibido ningún espaldarazo por parte del ayuntamiento. Sin turistas, con toque de queda y con los cierres perimetrales, los taxistas han acumulado durante el último año muchos días en blanco durante los que han permanecido en la parada para cumplir con su servicio público. “A pesar de perder cartos, tivemos que saír a traballar, fixémolo, axudamos cos traslados aos hospitais, e estivemos días sen actividade algunha nas paradas”, recuerda Suso García. Por ello, reclaman o bien una partida de ayudas o la exención de impuestos como el de circulación.