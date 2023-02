Raxoi replica que aporta más que una finca para el parking del CHUS

El alcalde de Santiago contraataca. La Consellería de Sanidade reprochó a Raxoi el jueves que no aportase más que una parcela, que ya era su propiedad, para la construcción de un nuevo aparcamiento de pago en el entorno del Hospital Clínico. Xosé Sánchez Bugallo quiso dejar ayer claro al Sergas que el Concello pone “más que los terrenos”. Según el regidor, las arcas municipales dejarán de ingresar unos tres millones de euros por los impuestos que debería pagar la Xunta por la construcción de la ampliación del centro sanitario.

La rebaja fiscal, según explicó Bugallo en rueda de prensa, se debe a que la administración autonómica decidió utilizar un procedimiento distinto para tramitar la ampliación del CHUS al que se había elegido para centros como el de A Coruña, Pontevedra o Vigo. Optó por declarar la obra de interés municipal en vez de interés general. “Automáticamente se aplica una bonificación del 95% en el impuesto de construcción y licencia de obra”, aseveró el alcalde. Según sus cálculos, el Concello dejará de ingresar unos tres millones de euros, con los que sí contaron otras ciudades gallegas. “A mí aún nadie me explicó por qué Santiago es de interés municipal” cuando al Clínico llegan pacientes de hasta 40 ayuntamientos, ejemplificó el regidor compostelano.

El conflicto entre la Xunta y el Concello sobre quién debe pagar los seis millones que costaría el nuevo aparcamiento lleva meses enquistado. Bugallo anunció que la próxima semana la Xunta de Goberno cederá los terrenos aunque la administración gallega no se los haya reclamado y urgió una reunión pendiente con el conselleiro de Sanidade y la titular de Infraestruturas. Pero el Sergas insistió en que es necesario realizar un estudio de movilidad previo y reprochó al regidor que la inversión de 110 millones para ampliar al Clínico, no va acompañada de “un solo euro de colaboración del Gobierno local”. El Sergas aseguró también que en otras ciudades como Pontevedra o Coruña, los gobiernos locales sí habían puesto dinero para construir el párking. Bugallo replicó que además de ahorrarse los tres millones en impuestos, la Xunta tampoco tiene que pagar por las expropiaciones de los terrenos. “La Xunta escoge un camino para Santiago, distinto del de A Coruña, del de Vigo y del de Pontevedra, y luego nos pregunta por qué no hacemos lo mismo”, afeó Bugallo.

800 PLAZAS. El alcalde también recordó que el Ayuntamiento de Santiago aportó dos aparcamientos que dan servicio al centro hospitalario. Citó al gratuito de Santa Marta (un poco alejado del Clínico para personas con problemas de movilidad) y al subterráneo de pago. En total suman 800 plazas, destacó Bugallo. Ahora, continuó, “ofrecemos un terreno para la construcción de un nuevo aparcamiento, que entendemos por razones de justicia que debería de ser equivalente al de resto de aparcamientos que son de titularidad del Sergas” en el que la inversión fue asumida por la Consellería. Al alcalde, escatimar seis millones de euros dentro de una inversión global de 114 millones entre lo que aporta la Xunta y la Fundación Amancio Ortega, no le parece “razonable”.

Bugallo reprochó también a la Xunta que desde diciembre está pendiente de una reunión con la conselleira de Infraestruturas para abordar temas de conectividad del hospital, aseveró que el Concello aceptó que la ampliación del Clínico se tramitase como una obra de interés general “conscientes de las dificultades que iba a generar”, pero primando la necesidad de mejorar la atención sanitaria. Las obras dotarán al hospital del único centro de protonterapia para tratar el cáncer del que dispondrá toda Galicia, de siete nuevos quirófanos y de más habitaciones. Sin embargo, restarán unas 100 plazas de aparcamiento de las sobre 1.400 totales.