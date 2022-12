Recollida de sinaturas na Praza Roxa en apoio ás persoas refuxiadas

Santiago. A Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas promove o acto final do peche da Campaña de Regularización Xa en Galicia, que terá lugar hoxe na Praza Roxa. Incluirá unha recollida das últimas sinaturas da campaña (de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas), o acto final de peche da campaña (ás 19.00 horas), un agradecemento, a lectura do Manifesto e actuacións musicais. Este acto, incluido nun maratón que se celebra a nivel estatal en diferentes cidades, pretende recoller as últimas sinaturas dunha campaña que se está desenvolvendo en varios centos de colectivos e entidades sociais de todo o Estado, para xuntar o medio millón de sinaturas preciso co que promover unha ILP (Iniciativa Lexislativa Popular) no Parlamento Español. d.seijas