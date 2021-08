Récord de turistas españoles en julio con más de 100.000 pernoctaciones

La capital gallega recupera a gran velocidad el pulso turístico y muestra de ello es que los establecimientos hoteleros de la ciudad alcanzaron el pasado mes de julio su máximo histórico de pernoctaciones de turistas españoles, con 108.273, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ningún mes de julio precedente se consiguiera superar la barrera de las 100.000 pernoctaciones, puesto que el pico máximo hasta este ejercicio se remonta al Año Santo de 2010, con 94.157 registros.

De esta forma, el dato de pernoctaciones de turistas españoles confirma “a recuperación da demanda turística da cidade, cun ritmo sustancialmente máis acelerado que no conxunto de España, achegándose aos niveis previos á covid-19”, indicaron ayer desde el Concello.

Durante el mes de julio, en Santiago se registraron un total de 135.235 estancias, “sumando as 26.962 de turistas internacionais”, señalaron en Raxoi. “Con esta cifra, o descenso con respecto ao mes de xullo do 2019 foi do 15,8 %, cando o descenso medio en España foi do 38,9%”, precisaron en la jornada de ayer fuentes municipales.

Asimismo, señalaron que esta recuperación más rápida de la demanda turística en Santiago “pode comprobarse tamén analizando os datos do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España, onde se atopan cidades con características similares”. En este sentido, la capital gallega fue la ciudad con mayor número de estancias, con un amplio margen con respecto a las demás. Tras Compostela, se sitúan Córdoba, con 78.443 pernoctaciones, Salamanca, con 72.950, y Toledo, con 63.248.

Igualmente, los indicadores de alojamiento en julio van en la misma línea que los datos que se registraron en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro durante el séptimo mes del año, cuando se alcanzaron los 233.819 pasajeros. “Santiago foi o segundo aeroporto con mellor comportamento de entre os principais aeroportos de Aena, só tras Tenerife Norte. O descenso con respecto ao 2019 foi do 22,6 por ciento, cando o descenso medio en España foi do 48,5%”, tal y como señalaron en el Concello.

Así pues, estas cifras confirman las previsiones de Turismo de Santiago, que estimaban “unha forte recuperación do turismo español nos meses centrais de verán”. “O turismo internacional, que estaba vivindo un crecemento moi importante nos anos previos ao covid, terá unha recuperación máis acompasada á evolución da pandemia nos diferentes países”, anticipan fuentes municipales.

Asimismo, siete de cada diez peregrinos llegados este año a Santiago son españoles, algo previsible teniendo en cuenta la actual situación sanitaria. La estadística oficial refleja que las comunidades autónomas que aportan un mayor número de peregrinos son Andalucía y Madrid, seguidas de Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña.