Restauración de la Colegiata y de las rúas más ‘peregrinas’

Una de las principales premisas de los acuerdos alcanzados en la reunión del Real Patronato es que todas las decisiones van más allá del ámbito puramente local. En este sentido, la Xunta, presente el domingo en la reunión representada por Alberto Núñez Feijóo, valora especialmente los puntos relacionados con la rehabilitación de espacios universitarios, sanitarios o relacionados con el patrimonio. También las reformas que implicarán mejoras directas para el Camino.

Los principales ejes de cambio que defiende el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, son la apuesta por la rehabilitación del patrimonio universitario, aprovechar para posicionar y relanzar las industrias culturales, mejorar la trama urbana de los Caminos de Santiago y recuperar espacios emblemáticos de la ciudad de gran valor.

En lo relativo a la cultura, cabe recordar que el Patronato acordó la creación del Polo Audiosivual de Galicia, que se localizaría en el Instituto Galego de Información. En relación al plano universitario y sanitario, destaca la recuperación de parte de los edificios del antiguo Hospital Psiquiátrico de Conxo como Polo de Formación Profesional Biosanitario.

Este es solo uno de los edificios que sufrirán un lavado de cara, como también ocurrirá con la Colegiata de Sar, un punto a destacar por el conselleiro por estar situada en la entrada de la Vía da Prata. “Precisa unha intensa rehabilitación tanto do propio ben como da súa contorna, contribuíndo así a mellorar a vida dos veciños e a ampliar o circuíto dos visitantes”, explican desde la Consellería.

Y donde emerge uno de los puntos más destacables para la Xunta es en lo relativo a mejoras directas en los trazados del Camino. Según el acuerdo del Patronato, se pondrá en valor el contorno de los Caminos. El conselleiro considera que se debe actuar en todos los espacios urbanos por donde transcurren los Caminos, especialmente en las puertas de entrada al casco histórico de Compostela.

Esto podría abarcar zonas como la que va desde San Lázaro a San Pedro, en parte de la cual -Concheiros- ya se está trabajando actualmente. “O obxectivo é mellorar a percepción da Ruta na capital, especialmente en áreas urbanas degradadas. A proposta centrarase en ampliar as melloras urbanísticas no Camiño de Santiago a toda a cidade co acondicionamento dos itinerarios dentro do termo municipal. Quérense intensificar as actuacións de rehabilitación”, expresó recientemente Román Rodríguez en una entevista concedida a la Radio Galega.

“Son proxectos que teñen transcendencia para o conxunto de Galicia. E os Camiños tamén porque pasan por un terzo dos concellos de Galicia e non podemos entendela sen eles”, insistió el conselleiro de Cultura.