Rosón asegura que a dimisión do exedil Pichel “foi un acerto”

A preguntas dos xornalistas, e en referencia á renuncia do xa exconcelleiro de Medio Rural, José Manuel Pichel, a concelleira Mercedes Rosón sinalou que “neste asunto actuouse en todo momento con responsabilidade e transparencia” e, dende o seu parecer, afirmou, “o informe do secretario da Xunta de Goberno é moi claro ao respecto”.

O erro de Pichel, continuou, “como él mesmo dixo onte, foi non por en coñecemento do alcalde e dos membros da Xunta de Goberno a relación da empresa da que fora administrador único coa empresa propietaria do inmoble”, sendo esta Desproi S.L, e que “o seu gran acerto, creo eu, é como respondeu de xeito inmediato cando un se equivoca”.

“Dende logo”, engadiu, “no exercicio dos cargos institucionais e da política en xeral hai que distingar dous planos, o legal e o ético. Desde o noso punto de vista, desde o do goberno municipal, calquera servidor público debe manter esa esixencia nos dous planos. E ante calquera sombra de dúbida o único que cabe é dimitir. Neste caso, José Manuel foi moi rápido e moi claro”, subliñou, e engadiu: “Creo que este goberno actuou con rapidez e total transparencia”.

Sobre o expediente en concreto que motivou a renuncia do concelleiro, aclarou que “estase estudando xuridicamente” e que a partir de aí “decididarse o que facer”. Rosón insistiu en que “onte foi moi claro José Manuel ao explicar o seu erro, no que recoñeceu expresamente non ter informado ao alcalde e aos que formamos parte da Xunta de Goberno desa relación”.

