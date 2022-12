Rueda llama a estar cerca de los más vulnerables y a no perder la esperanza

Galicia comenzó y despide el Año Santo bajo el paraguas. La Puerta Santa se abrió el 31 de diciembre de 2020 en un acto pasado por agua y hoy, según las previsiones, también acompañará la lluvia en la ceremonia de clausura del jubileo. En la jornada de ayer, no fue un impedimento para que los actos institucionales de la Traslación de los restos del Apóstol se llevasen a cabo según lo planeado. A primera hora de la mañana repicaron las campanas de la Catedral para anunciar el día de fiesta. Lo hicieron con total maestría los miembros de la asociación de campaneros gallegos, que subieron a las torres de la seo para hacer sonar las numerosas campanas catedralicias anunciando el día de júbilo. Minutos después, las tropas del Ejército se concentrarían en la plaza del Obradoiro, donde también se reunió la comitiva encabezada por el delegado regio, responsabilidad que en esta ocasión recayó en el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por designación del rey Felipe VI. Estuvo acompañado por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; así como por los miembros de su Gobierno y numerosas autoridades civiles y militares.

Tras pasar revista a la fuerza, el cortejo se dirigió a la Catedral, donde fue recibido por una delegación del Cabildo metropolitano, con su deán, José Fernández Lago, a la cace; y también por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, acompañado por su auxiliar, monseñor Francisco Prieto; el arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta; y los eméritos de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela; y de Tánger, monseñor Santiago Agrelo.

PROCESIÓN EN LA SEO. El acto religioso, que se pudo seguir a través de TVG, al igual que la ceremonia de cierre de la Puerta Santa de hoy, se inició con la procesión por el interior de la Catedral con la imagen del Apóstol Santiago, relicario conocido como Santiago Coquatrix. Discurrió por las naves laterales y la girola; y al llegar a la nave de Azabachería funcionó el Botafumeiro, mientras sonaban las chirimías. Luego continuó hasta el comienzo de la nave central, junto al Pórtico de la Gloria, donde se detuvo el cortejo para escuchar el motete O Beate Iacobe, de Santiago Tafall (1858-1930), en honor del Apóstol Santiago, cantado por el coro en la tribuna.

Luego comenzó la eucaristía en la Capilla Mayor, que en esta ocasión, contó con un repertorio musical en homenaje a Melchor López, que fue maestro de capilla de la Catedral desde 1784 hasta su muerte, en 1822. Así, se interpretaron varias piezas de su Misa ad Piissimam Mariam (Kyrie, Gloria, Sanctus y Agnus Dei), junto a las de otros de maestros de capilla.

En medio de la liturgia tuvo lugar la presentación de la Ofrenda por parte del delegado regio. Alfonso Rueda, que se estrenó en esta responsabilidad, invitó en su invocación a confiar en el santo patrono de España y Galicia para afrontar los desafíos cotidianos y los imprevistos, y dijo que “la epopeya” iniciada con la Traslación de los restos del Apóstol desde Jaffa hasta Iria Flavia se convierte a través de los siglos “en un faro que siempre inspira esperanza”, en “un contrapunto a la resignación”.

Así, “en este 2023 no debe de prevalecer nunca ni la resignación ni el desencanto”, sostuvo el presidente del Gobierno gallego durante la tradicional ofrenda, una ceremonia instituida por el rey Felipe IV en junio de 1643. Rueda dedicó un especial recuerdo a los siete pasajeros de un autobús fallecidos al precipitarse al río Lérez el vehículo durante la pasada Nochebuena y también aludió de manera general a los más desfavorecidos socialmente.

“Tras los índices, tras los porcentajes y tras las grandes magnitudes, se esconden las dificultades que viven muchas familias”, dijo Rueda, que señaló que las preocupaciones de estas personas “exigen por parte de todos la mayor prioridad, concentración de esfuerzos y cercanía”. También se refirió al “creciente magnetismo y atracción” generado por el Camino de Santiago, “un indicio siempre esperanzador de los valores que deben presidir nuestro mundo a lo largo de esta década”.

RESPUESTA. “En esta festividad tan propia damos gracias a Dios por su providencia con esta Iglesia compostelana que guarda con piadoso afecto la memoria y la tumba del Apóstol Santiago, nuestro primer evangelizador que nos enseñó que Cristo revela al hombre el propio hombre y le descubre la dignidad de su vocación”. Así se expresaba ayer monseñor Julián Barrio en su predicación de la Fiesta de la Traslación, en respuesta a la ofrenda presentada por el delegado regio.

En su homilía, el arzobispo recordó que el cristianismo nace como amor al hombre: “Y esto nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos al encontrarnos con los otros y a entender quiénes somos, qué soy, por qué existo y lo mucho que puedo hacer. La identidad cristiana comporta un contraste con los criterios y actitudes de quienes se acomodan a las realidades de este mundo”.

En respuesta a la invocación al Apóstol, el arzobispo compostelano señaló que “hoy se necesitan personas dispuestas a difundir en cada ámbito de la sociedad esos principios e ideales cristianos en los que se inspira su acción y ser en medio de los hombres como presencia de Cristo”. Y añadió que “es urgente volver a los valores como el sentido trascendente de la vida, el compromiso, el esfuerzo, la honestidad, la visión de futuro, la corresponsabilidad, y la fraternidad que fundamentan la confianza en los distintos ámbitos de la vida”.

Monseñor Barrio finalizó su homilía poniendo sobre el Altar “co Patrocinio do Apóstolo, a vosa ofrenda, Excmo. Sr. Delegado Rexio, tendo en conta as intencións do papa Francisco, das súas maxestades e de toda a Familia Real, de todos os que teñen unha responsabilidade política, social e cultural, e de tódolos pobos de España, de xeito especial desta querida terra galega. Pido polas persoas vítimas da violencia e das guerras que morren ou sofren as consecuencias físicas e morais. Rezamos polo papa emérito Benedicto XVI. Encomendo ao amigo do Señor a nosa Arquidiocese compostelá para que asuma o compromiso de transmitir o legado da fe”.

La ceremonia de la Traslatio da paso a la clausura del Año Santo compostelano, que tendrá lugar esta tarde. Los actos con los que se despedirá el bienio jacobeo contarán con la participación del nuncio apostólico en España, monseñor Bernandito Auza, que representará al papa Francisco.