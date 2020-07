Hoy volverá a ser una jornada espléndida a nivel meteorológico, aunque el calor no apretará tanto como en los dos días anteriores. De hecho, los pronósticos apuntan a que la temperatura máxima rondará los 25 grados (quien quiera más, que se vaya a Córdoba o Sevilla, donde andan asándose a cuarenta y tantos) y por la noche el termómetro bajará hasta los 15. Disfruten, pues, de los cielos luminosos y de la agradable temperatura en compañía de Noel Gallagher, líder de Oasis, y de su incomparable ‘Don´t look back in anger’ en acústico. Como dice la canción, “sal, el verano está en ebullición”.