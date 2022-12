Sánchez Bugallo: “Santiago es una ciudad moderna y con un futuro claro”

La primera pregunta es inevitable. ¿Sobrevivió a dos Años Santos consecutivos?

Evidentemente tengo que decir que sí. Yo creo que estos dos años han supuesto un esfuerzo grande para los vecinos y vecinas de Santiago, y han generado un cierto cansancio para algunas personas en un momento dado. Dicho esto, lo cierto es el que en el Año Santo de 2021 conseguimos salvar los marcos y el de 2022 ha sido récord histórico absoluto

Y también a otros dos de una pandemia brutal...

Que ha supuesto un esfuerzo mayor. Fueron años muy duros, que obligaron a redibujar completamente la hoja de ruta de la administración colocando a las personas como prioridad absoluta. Lo fundamental era apoyar a las personas más vulnerables, al tejido productivo y económico, a la pequeña y mediana empresa, a nuestro comercio y a nuestra hostelería, y creo que lo hemos conseguido. De hecho, las inversiones en esta materia se multiplicaron por 20 respecto a las que se hicieron en cualquier mandato anterior.

Y este apoyo al tejido social y económico, ¿en qué se traduce?

En unos datos de empleo que ahora mismo son los mejores desde el 2004 a pesar de las dificultades, en un tejido económico en expansión, con la implantación de nuevas empresas en nuestra ciudad con un polígono de Costa Vella y Sionlla en crecimiento constante, destacando además el Biopolo como elemento tractor de la industria biotecnológica, por ejemplo. Desde el gobierno municipal hicimos un gran esfuerzo por la implantación de empresas en el parque empresarial de A Sionlla, e invito a comparar una foto del parque ahora y como estaba en el 2019.

Cuando se hace el balance de un mandato, normalmente la gente se queda con las inversiones en ladrillo, ¿cree que la ciudadanía recordará ese esfuerzo en lo social?

Hicimos lo que había que hacer y lo que los ciudadanos demandaban. En todo caso, en obras hay que decir que iniciamos el mandato con cinco prioridades, definidas por unanimidad de toda la corporación, y las cinco están en ejecución o encaminadas: la intermodal está acabándose, la previsión es que esté finalizada en el 2024 con la incorporación de la terminal de viajeros; el Orbital está previsto terminarlo a la vuelta del próximo verano; el Orbitaliño, espero que todos actuemos con altura de miras para que pueda salir a licitación en el 2023; la Autovía de Lugo, la previsión es que se finalice en el 2024; y con relación a la EDAR, las obras están adjudicadas y esperamos que puedan iniciarse en el 2023 una vez se consiga la autorización ambiental. Por lo tanto, los grandes retos de la ciudad están, o muy avanzados, o en marcha. Y a nivel de obras de menor calado, se ha hecho un esfuerzo importante y se hará en el 2023 con actuaciones en todos los barrios de Santiago: Castiñeiriño y Pontepedriña con el vial de O Restollal, en Conxo a través del Plan Especial y el proyecto de conexión, en Meixonfrío con la reurbanización de Mallou, en Vite con el proyecto para García Lorca o el nuevo complejo deportivo de Santa Marta que esperamos sacar a licitación en los próximos meses.

Hablábamos de los datos del Xacobeo, ¿quién nos iba a decir que llegarían a tres millones los viajeros del Aeropuerto Rosalía de Castro?

Pues efectivamente. El aeropuerto ha superado en el 2022 en un 15% los datos previstos por Aena para 2027. Ahora el reto es mantener ese nivel. El aeropuerto ha resuelto además muy bien la competencia con el AVE, especialmente en relación a la conexión Santiago-Madrid. Y para el tren también ha sido un año de récord, así que sólo podemos hablar de buenas noticias para Santiago y para Galicia.

¿De qué se siente más satisfecho en lo que llevamos de mandato?

Sin lugar a duda, de no haberle fallado y haber atendido a las familias que más lo necesitaban. Sobre todo, en lo peor de la crisis pandémica en el 2020.

¿Y lo que le pesa más por no haber cumplido?

La administración electrónica es ya una realidad, pero reconozco que está costando más de lo previsto su implantación. Todos esperábamos, y yo el primero, que los resultados fueran más rápidos, inmediatos y visibles, pero está siendo costoso porque hay requerimientos nuevos que surgen en cada momento, porque hay una serie de dificultades a la hora de efectuar un cambio que modifica las costumbres de la población. En fin, es algo que, contrastado con otros alcaldes y alcaldesas de otros municipios, todos en mayor o menor medida han sufrido o están sufriendo. Lo prioritario es que esa llegada de la administración electrónica vaya de la mano de un acompañamiento a las personas mayores para que la brecha digital no las deje al margen del proceso, y en eso estamos trabajando con unidades de asistencia tutorizada.

El caso Peleteiro está atascado, ¿atisba una solución?

Estoy convencido de que habrá una solución, y de hecho no creo que haya ninguna explicación razonable a que no la haya habido ya en este mandato. Yo lamento el comportamiento claramente irresponsable que ha tenido la oposición en esta materia, pero estoy convencido de que está encaminado y la propia sociedad no va a permitir que ese problema quede sin resolver en el futuro.

El Partido Popular ha votado en contra de la solución que proponía, defendiendo la compra de la parcela. Decenas de millones de euros que, según ustedes, el Concello no puede asumir...

Yo estoy decepcionado y perplejo por la actitud del Partido Popular. Esa es una postura absolutamente inviable e irresponsable que sólo busca paralizar por paralizar. Ya no sería solo la compra del solar, es que después habría que invertir otras varias decenas de millones en acondicionarlo, algo inasumible, cuando hay parroquias en el rural que siguen sin saneamiento o intervenciones en barrios muy urgentes. La solución que proponíamos y que el Partido Popular vetó creaba una gran plaza pública comunicada a San Pedro de Mezonzo y a República de Argentina, y contemplaba además un centro de día y un nuevo centro sociocultural.

¿El Partido Popular ha vetado la operación Peleteiro, entonces, por electoralismo?

Lamentablemente

Preocupa eso de las zonas bajas en emisiones...

Es un cambio que está ahí, que es obligatorio para todas las ciudades europeas, y que supone un avance para mejorar la calidad del aire y, por lo tanto, la calidad de vida de todas y todos. La primera zona será la Almendra y el cambio va a ser gradual, además aquí no partimos de cero: proyectos como el SmarTiago o la plataforma logística para el reparto de última milla son infraestructuras imprescindibles que tendrán que ir poniéndose en marcha de la mano de medidas regulatorias. Pero todo paulatinamente, con mucho trabajo de concienciación y, por supuesto, en diálogo constante con los vecinos y vecinas.

¿Y la Ciudad Inteligente es más un eslogan que una realidad tangible?

Pudo ser un slogan, hoy cada vez más es una realidad tangible. Hoy las relaciones de todos los ciudadanos, con las administraciones públicas en general y con el ayuntamiento en particular, son por vía digital. Hablaba ahora del SmarTiago, con dispositivos que controlan el acceso a la zona histórica, sensores para analizar el tráfico de turistas... en fin, las tecnologías están, el siguiente paso es intentar que la ciudadanía las aprecie y las utilice.

También se espera una solución para el reparto en la zona vieja...

De hecho esta misma semana aprobamos los convenios con el Consorcio y MERCA S.A. para avanzar en el proyecto de la plataforma de reparto de última milla. Además, aprobamos inicialmente el plan especial y la adquisición de los terrenos necesarios para su implantación. Nuestra intención es que en el 2025 esté operativa, y a partir de ahí, el cambio será igualmente gradual de la mano de todas las personas que trabajan en el sector.

¿Llegar a los 100.000 habitantes es un viejo sueño, será realidad?

Posiblemente, ahora estamos en más de 98 mil. Poco a poco nos vamos acercando a los 100 mil, pero eso es un número. Con todo, desde el punto de vista económico no supone ningún cambio para ciudad de Santiago. El presupuesto municipal se cubre fundamentalmente a través de nuestra participación en la recaudación del IVA, a través del IRPF o el impuesto sobre bebidas alcohólicas, y eso no está vinculado con el número de habitantes, sino con la recaudación efectiva que se produce. Por lo tanto, en este momento, las razones que se esgrimían hace 20 años, que era definir un nuevo nivel de participación en los ingresos del Estado, ya no es así.

Ahora bien, a nosotros cuanta más población tengamos en Santiago mejor, porque tenemos que acostumbrarnos a pensar cada vez más, no sólo en Santiago municipio, sino en el área urbana de Santiago, que somos 230 mil personas, y que incluso incluye algún ayuntamiento de Pontevedra.

Si echa la vista atrás, ¿qué relato de aciertos tiene en su haber?

No me corresponde a mi decir eso, aunque, con absoluta franqueza y sinceridad, creo que hoy Santiago es una ciudad moderna y con un futuro claro. Y no hablo solo desde el punto de vista turístico e institucional, sino también en el sector tecnológico, de la investigación, de la logística y de la industria.

Y en lo inmediato, ¿cómo de claro es ese futuro?

En lo inmediato tenemos ahora mismo en ejecución o comprometidas inversiones por parte de todas las administraciones por valor de más de 300 millones de euros, con la remodelación de Rodríguez de Viguri, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, la ampliación del CHUS o el nuevo centro de Protonterapia. Además de las actuaciones en los barrios, estoy comprometido con todos los vecinos y vecinas del rural, necesitan de inversiones incluídas en la licitación del contrato del agua que la oposición bloqueó poniendo por delante su propio interés electoral.

En todo caso, a largo plazo tenemos la Agenda 2030 en la que hemos trabajado durante el último año y que pone los cimientos de lo que debe ser el Santiago de la próxima década.

De un tiempo para aquí vemos a una oposición muy dura, ¿está haciendo su trabajo o se pasa?

Yo creo que la oposición, empezó bien, pero como dices, en los últimos 24 meses y, muy especialmente, en los 12 últimos, ha entrado en una etapa de electoralismo desaforado, y eso creo que no es positivo. Ninguna ciudad, ni ningún ayuntamiento se puede permitir estar 24 ni 30 meses en campaña electoral.

¿Sus relaciones con la Xunta son excelentes, buenas o regulares?

Son buenas. Nosotros hemos actuado siempre con absoluta lealtad institucional hacia la Xunta. Creemos que es lo que le corresponde hacer a Santiago como capital de Galicia, y cuando hemos tenido diferencias, que las hemos tenido, hemos procurado resolverlas, aunque nunca hemos utilizado esas diferencias como arma arrojadiza, porque nuestro objetivo no es desgastar políticamente a la Xunta, sino resolver los problemas de los ciudadanos. Entiendo que se obtienen mejores resultados de la colaboración que de la confrontación.

¿Qué argumentos utilizaría para convencer a un votante de que es la mejor opción?

De eso hablaremos en su momento. De momento no creo que haya que pedir el voto, no es esa mi preocupación ni mi prioridad, aunque creo que va a haber argumentos suficientes. Mi única ocupación y prioridad ahora es seguir trabajando por los y las compostelanas.

¿Qué le pide al 2023?

Trabajo, felicidad y salud para todos los vecinos y vecinas. Y estabilidad para toda la ciudad.