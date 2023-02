Santiago deberá adaptarse a nuevas zonas de emisiones cero en diez años

Un centro logístico de mercancías que permita eliminar del casco histórico el tráfico contaminante y crear una red de distribución con vehículos ecológicos que respete la limitación de emisiones cero antes del 31 de diciembre de 2024. Ese es el objetivo que se marca en el convenio que firmaron ayer en el pazo de Raxoi Xosé Sánchez Bugallo, como presidente del Consorcio de Santiago, Sindo Guinarte, en representación del Concello; y José Ramón Sempere, presidente de Mercasa.

“Santiago presentou a través dos fondos europeos unha proposta moi innovadora, que inclúe un centro loxístico de distribución que ten como obxectivo realizar o que se denomina reparto de última milla”, señaló el alcalde, antes de recordar la “situación bastante caótica que vivimos cada mañá, cando cento e pico camións e vehículos pesados e semipesados, algúns de 20 toneladas, entran na cidade histórica para facer o seu reparto”.

Sostuvo que este hecho tiene un efecto “moi negativo” sobre la ciudad histórica, principalmente, dijo, sobre “o patrimonio”, pero también “sobre a súa imaxe”. De ahí la apuesta del reparto de última milla, un modelo que según explicó el regidor ya se aplica en 24 ciudades españolas y otras muchas europeas. Bugallo desgranó que el proyecto pasa por la construcción del nuevo centro de distribución, que se situará en una parcela colindante con Mercagalicia, en el polígono del Tambre, donde ya ha comenzado el proceso de expropiación de fincas. Desde allí se organizará la distribución con un tipo de vehículos adaptados a la nueva normativa europea. Para materializarlo, indicó Bugallo, será necesario perfilar y aprobar el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS), que está en fase de elaboración; y a partir de ahí poner en marcha una ordenanza reguladora da distribución y del uso de la vía pública, que debe coordinar el centro logístico con la nueva legislación en materia climática.

En este contexto, el alcalde anunció que a las zonas 1 (casco histórico) y 2 (O Restollal) de bajas emisiones que se han delimitado habrá que incorporar en la próxima década con toda probabilidad otros barrios en base a la normativa europea. “Nós iremos avanzados porque teremos xa unha infraestrutura e un equipamento que nos permitirá dar resposta”, dijo. No obstante, el socialista consideró que “hai decisións que terá que tomar a nova corporación”.

Confirmó que “o proxecto da plataforma loxística para última milla estaría xa en marcha: tanto no encargo a Uninova, como medio propio, como coa ratificación do convenio a tres bandas para a redacción do proxecto, execución de obra e dotación do centro loxístico”. Este, avanzó, permitirá aliviar notablemente la sensación de tráfico contaminante en la zona monumental; y escenas de peregrinos y turistas entre camiones humeantes. Además, para potenciar el proyecto la ciudad cuenta con el apoyo de herramientas como Smartiago, que permiten mantener un control de la movilidad.

El centro logístico de mercancías dispone de un presupuesto de 4,5 millones de euros, de los cuales 1,1 son con cargo al presupuesto municipal, mientras que el resto procede de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation).

Además, el regidor detalló que Uninova se encargará del gabinete técnico de gestión integral del proyecto; de la asistencia en la recopilación y análisis de datos de demanda y necesidades; y del proceso de participación, sensibilización social y difusión. Este encargo cuenta con un presupuesto de 469.542,44 euros, de los que el Ayuntamiento pone 77.194,24.

APUESTA DECIDIDA. Por su parte, el presidente de Mercasa, José Ramón Sempere, agradeció al Concello y al alcalde la “valentía y la apuesta tan decidida” a la hora de poner en marcha una iniciativa fundamental para las ciudades, en especial las patrimoniales, como Santiago, indicó. “Encontramos el aliado perfecto en el alcalde, que apostó por esto”, manifestó en el Salón Amarillo de Raxoi Sempere, que destacó el liderazgo de Santiago en la puesta en marcha de iniciativas como esta.

Mercasa (Sociedad Mercados Centrales de Abastecimiento SA) se compromete a realizar el estudio y elaboración de documentos que sustenten la futura definición del modelo de gestión, así como a hacer un acompañamiento y asesoramiento técnico en todas las fases de la ejecución de este proyecto, compartiendo su experiencia en la distribución de productos frescos.