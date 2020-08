Santiago ganó tres mil habitantes en 20 años; Ames triplicó su población

El informe de Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado de Compostela 2015-2025, publicado por el Concello de Santiago en enero de 2016, recogía que, con la tendencia actual, la población en la capital gallega iría creciendo paulatinamente con ritmos poco acelerados. En quince años, desde el 2001 (93.381 habitantes) hasta 2016 (95.966), la población apenas creció 2.585 habitantes. Esta situación, según el informe, “deriva de distintas causas, como el paulatino proceso de envejecimiento de la población o el escaso saldo natural (nacimientos frente a defunciones)”.

En este sentido, el saldo vegetativo en Santiago acumula siete años consecutivos en números negativos, después de cerrar el ejercicio 2019 con 215 defunciones más que nacimientos. Desde 2012 la capital gallega no presenta un dato positivo en el indicador que muestra la diferencia entre el número de nacimientos en un año y el número de defunciones. Ese año el balance fue de +72 (904 nacimientos; 832 defunciones). Así lo reflejan los datos recogidos por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Las cifras muestran que el año pasado fue con diferencia el peor de la última década, puesto que nacieron 854 personas y fallecieron 649 (-215).

Otro dato significativo es que otros municipios del área de Santiago sí han visto multiplicada su población, especializándose como “ciudad dormitorio”. El caso paradigmático es Ames, que casi ha triplicado su población desde principios de los años 90, pasando de 10.011 habitantes en el año 91 a 29.975 en 2014.

Y si hacemos la comparativa solo en este siglo también triplica lo datos: en año 2000 tenía 16.549 habitantes y en 2019 el censo era de 31.793 empadronados, mientras que Santiago ha pasado de 93.903 a 97.260, habitantes es decir, 3.357 censados más en 20 años.

estructura. En Compostela, atendiendo a la evolución de la estructura demográfica, el conjunto municipal mostraba en 1991 la clásica forma de urna, propia de las poblaciones en transición hacia el envejecimiento, con un notable retroceso de la natalidad, que se aprecia en la reducción de los grupos más jóvenes y un fuerte ensanchamiento en la parte media de la pirámide, con unos grupos de adultos y ancianos en crecimiento. En 2015 la estructura demográfica ya dibujaba una honda huella de la senectud, con un notable crecimiento desde 1991 de los grupos de adultos maduros (los mayores de 50 años) y de los de ancianos.

padrón municipal. El informe publicado en 2016 por el Concello de Santiago añadía, además, que, de no cambiar algunas tendencias en la gestión de esta cuestión, no sería hasta finales de la pasada década cuando la capital gallega superase por fin la cifra de los 100.000 habitantes, una previsión que no ha se cumplido puesto que, con fecha de 1 de enero de 2019, el padrón municipal es de 97.260 habitantes.