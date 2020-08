Santiago no logra consolidar el coche eléctrico por su escasa red de carga

La red de puntos de recarga de coches eléctricos de acceso público en la capital gallega es, tal y como reconocen desde el sector, claramente insuficiente. “Estamos en proceso, pero todavía es necesario aumentar el número de puntos de carga”, sostienen en Amiocar Santiago. Y es que más allá de los distintos concesionarios que cuentan con este servicio, solo disponen de puntos de recarga eléctrica la gasolinera Cepsa de Amio, el centro comercial As Cancelas, las instalaciones de Jesús Babío, El Corte Inglés, el Hostal dos Reis Católicos y el Hotel A Quinta da Auga.

Asimismo, además del escaso número de dispositivos, también es importante el tiempo necesario para cargar el coche. Antonio Beiro, gerente de Amiocar Santiago, explica que no hay muchos espacios que cuenten con un punto de carga rápida, aquellos que en una hora y media completan el trabajo. Son los disponibles en el El Corte Inglés, en O Restollal; y en la gasolinera Cepsa de Amio, en la zona norte de la ciudad. En el resto de los puntos ubicados en Santiago que ofrecen este servicio, la carga se puede prolongar entre tres y ocho horas. No obstante, no se puede determinar un único tiempo de recarga para un coche eléctrico.

De hecho, tal y como comenta Beiro, hay diferentes condiciones que definen el tiempo, puesto que “la duración varía en función del vehículo y del tipo de punto de carga”. “Los hay que tardan 8 horas, otros 5 e incluso hay vehículos que necesitan tres horas”, añade el gerente de Amiocar Santiago, quien cifra en “una hora y media” el periodo de carga rápida o exprés.

Países bajos. La escasez de puntos de recarga de coches eléctricos en la capital gallega es una situación que se repite en toda España, puesto que es el décimo país de la Unión Europea con menos puntos de recarga para vehículos eléctricos, con un total de 16,97 puntos por cada 100.000 habitantes urbanos, según se desprende de un informe publicado por la Comisión Europea en 2019, en el que compara la situación del sector del transporte en los distintos Estados miembros. Solo nueve países cuentan con peor tasa de puntos de recarga de coches eléctricos: Hungría (15,52), Lituania (12,67), Italia (9,44), Letonia (7,25), Bulgaria (7,10), Polonia (5,71), Rumanía (4,41), Chipre (4,21) y Grecia (0,78).

Por el contrario, Países Bajos lidera esta clasificación (260), seguido de Dinamarca (197,40), Austria (130,60), Suecia (94,25) y Francia (86,64). La media de la Unión Europea se sitúa 52,10 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes urbanos.

España también se sitúa por debajo de la media comunitaria en cuanto a la cuota de mercado de vehículos eléctricos, tanto de batería como de híbridos enchufables. Con una cuota del 0,61 por ciento, se encuentra en la posición 15 de 28, mientras que la media europea es del 1,44 %.

Cuota de mercado. Suecia lidera esta clasificación, con una cuota de mercado de vehículos eléctricos del 5,28 %, seguido de Bélgica (2,68 por ciento), Finlandia (2,57 %) y Países Bajos (2,20 por ciento). En cambio, Croacia, con apenas un 0,05 %, y Estonia, Polonia y Grecia (en torno al 0,2 %) son los países del bloque comunitario con menos coches eléctricos con respecto al tamaño total de su flota.