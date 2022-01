Santiago prepara o Fitur coa promoción dos espazos verdes

O alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, presidiu onte a primeira reunión da nova Comisión Executiva do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade, previa á primeira Asemblea de Alcaldes e Alcaldesas, que se celebra o vindeiro en Fitur.

Na devandita reunión, o presidente do Grupo e alcalde de Salamanca asumiu ademais a presidencia da Comisión de Turismo durante a constitución do novo órgano de goberno do Grupo.

Ademais do presidente, forma parte da Comisión Executiva tamén o alcalde de San Cristóbal de la Laguna, Luís Yeray Gutiérrez, que ostenta a vicepresidencia primeira e presidencia da Comisión de Patrimonio.

Pola súa banda, o alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, é o novo vicepresidente segundo e presidente da Comisión de Educación, Cultura e Deporte.

Ademais, a alcaldesa de Segovia, Clara Luquero de Nicolás, asume a vicepresidenta terceira e Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, será o vicepresidente cuarto.

Cidades Patrimonio en FITUR. En relación coa cita en FITUR, a Comisión Executiva confirmou que o vindeiro venres 21, o Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade celebrará o seu día na Feira Internacional de Turismo.

Segundo avanzou o presidente do Grupo, os alcaldes e alcaldesas celebrarán a primeira Asemblea do ano na caseta de Castela e León, na que se ratificarán os asuntos abordados na reunión da Comisión Executiva de este pasado luns.

Ademais, a axenda de actividades do Grupo na Feira Internacional incluirá a presentación dos plans de acción que se desenvolverán en 2022 con Turespaña e con Paradores.

Ademais, como xa adiantara Sánchez Bugallo con respecto á Feira Internacional de Turismo, a cidade empregará este ano a súas participación para promocionar os parques e zonas verdes da capital galega e para presentar a candidatura do Carballo (carballo) de Conxo ao certame para converterse en Árbore Europea do ano 2022.

Ademais, os representantes da cidade tamén aproveitarán a súa presenza en FITUR para presentar a campaña “Santiago, Patrimonio Natural”, que pretende dar a coñecer os espazos verdes da cidade como “excelente activo de atracción para peregrinos e turistas”

O rexedor lembrou que Santiago conta con “60 parques municipais cunha superficie de máis de 3 millóns de metros cadrados”. Finalmente, o vindeiro venres, o alcalde participará na asemblea do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade e na presentación do plan de acción conxunta entre esta entidade e Turespaña.