Santiago solo tiene 240 viviendas para alquilar

Encontrar casa de alquiler en Santiago es casi una misión imposible. Según un informe de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) en la capital gallega tan sólo se ofrecen 240 viviendas en este momento. En toda Galicia únicamente hay disponibles 3.000 inmuebles en el circuito de comercialización, lo que según Fegein supone un “mínimo histórico”.

Los datos oficiales del Observatorio Galego da Vivenda, dependiente de la Xunta, indican que en los últimos cinco años el precio medio del alquiler en la ciudad se encareció en 100 euros al mes. El año pasado llegó a situarse en los 519 euros. En esta estadística se incluyen viviendas de todo tipo de tamaños y tanto en las zonas más tensionadas como en las que están más lejos del centro y, por tanto, suelen ser más baratas. Dentro de las 240 que se pueden alquilar en estos momentos, según los cálculos de Fegein, la media asciende a 8 euros el metro cuadrado. Esto significa que por un piso de 75 metros habría que desembolsar mes a mes de media 600 euros. En una vivienda de 90 metros, la cifra alcanzaría ya los 720 euros. La federación de inmobiliarias indica, además, que en el 16 % de los inmuebles en el circuito de comercialización el arrendamiento supera ya los 1.000 euros. Desde el año pasado, los precios han subido un 7,5 %. El informe detalla también que, en el caso de Santiago, el 12 % de las viviendas ofertadas en alquiler “no están en un estado óptimo o su mobiliario es deficiente”. Los problemas de humedades o aislamientos térmicos y acústicos se dan en una quinta parte de ellas.

Según Fegein, Santiago es la tercera ciudad más cara para encontrar piso. En primer lugar se sitúa Vigo, donde el precio por metro cuadrado está ya en 9, 6 euros. Le sigue A Coruña con 8, 6 euros. La ciudad gallega más barata para alquilar en estos momentos es Ferrol con 5,2 euros.

La subida de los precios es especialmente preocupante en Compostela por el porcentaje de población que tiene una casa alquilada. La capital gallega es la segunda del ranking con un 28, 2 % de su población, sólo superada por A Coruña, donde el porcentaje asciende al 30 %.

NO SON ACCESIBLES PARA TODOS. Benito Iglesias, presidente de Fegein, reconoce que existe “preocupación por un mercado de viviendas en alquiler en Galicia con poca oferta y con un rango de precios no asumibles ya para todos”. Recuerda que el encarecimiento de las hipotecas hará poco viable el mercado de la compraventa, incrementando la presión sobre el arrendamiento. En Galicia apenas llegan anuncios a las inmobiliarias y, además, casi una tercera parte de la oferta lleva más de un año en busca de inquilino, bien porque su estado interior no es óptimo o bien porque supera el listón de los 1.000 euros mensuales. El informe no ofrece datos desglosados para Santiago, pero en Galicia ya hay 17.000 pisos turísticos frente a los 3.000 en alquiler.