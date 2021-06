Satisfacción en Raxoi con la nueva ciudad del transporte: “Sin retenciones ni multas”

Tres semanas lleva en funcionamiento la nueva estación de autobuses, después de que el sábado 22 de mayo la vieja instalación de San Caetano despidiese para siempre tanto a conductores como a usuarios. A partir de ese día, comenzó lo que en estas páginas llamamos la prueba de fuego para la renovada Clara Campoamor. Pasó de ser un vial de servicio, accesorio, pensado para liberar al tráfico de la sufrida rúa do Hórreo, a convertirse en una de las principales arterias de circulación de la ciudad; la cual en poco más de dos años dará acceso al mayor centro de transportes de viajeros de Galicia. Con este panorama, eran muchas las dudas sobre cómo se comportaría el tráfico en los tres carriles de la calle -uno por cada sentido para los vehículos, y otro reservado a autobuses y taxis-.

Desde el departamento de Mobilidade de Compostela, el concelleiro Gonzalo Muíños indica que el grado de satisfacción es alto. En este sentido no solo destaca el hecho de que no está habiendo aglomeraciones en Clara Campoamor, sino que tampoco se han registrado graves problemas en otras zonas de la ciudad. Responde así a la preocupación de los vecinos por el aumento del tráfico en el Hórreo, el cual reconoce que se ha incrementado pero no en demasiada cantidad. “En si máis ou menos o tráfico está sendo o mesmo que antes, co incremento lóxico no carril do autobús. A xente busca outros percorridos porque sabe que está aí a estación, ademais de que o paso dos buses é puntual nos momentos de entrada e saída”, incide Muíños, quien expresa que lo más importante de todo es el “lujo” que supone el nuevo complejo de transporte, con una estación de autobuses trasladada para facilitar el flujo de viajeros sin necesidad de cruzar hasta la otra punta de la ciudad. Pese a su satisfacción, sí deja la puerta abierta a que el aumento de turistas en verano pueda aumentar el tráfico en la zona.

La buena senda que indican desde el ayuntamiento coincide con la opinión de la empresa responsable de la gestión del transporte en Santiago, Tussa. Su responsable, José Ramón Mosquera, reconoce que están “francamente contentos. Teníamos ciertos temores pero todo está funcionando razonablemente bien, tanto en el comportamiento de la estación como en el nuevo vial”, afirma, y reivindica la buena coordinación existente con la Policía Local y la Guardia Civil para garantizar una buena regulación del tráfico y que no se produzcan altercados. De hecho, agradece el trabajo realizado durante los primeros días para ir regulando los semáforos de Clara Campoamor a las necesidades existentes. También considera que la puesta en marcha de la estación se está produciendo sin problemas. “Todo bien, es una ventaja que no sea excesivamente grande, y además es muy intuitiva para los usuarios. Lo que tengo que decir hasta la fecha son todo cosas buenas. No hemos recibido queja alguna”, concluye el gerente de Tussa. Desde el día 22 toda la actividad de la empresa se desarrolla al cien por cien en las nuevas oficinas de la estación de Clara Campoamor, sin que se mantenga ningún tipo de actividad administrativa en San Caetano, un edificio cuyo futuro pasa por el derribo para construir nueva ciudad administrativa de la Xunta.

NUEVOS LÍMITES. Otro de los retos que afronta estas semanas la ciudad es habituarse a los nuevos límites de velocidad que la Dirección General de Tráfico estableció para toda España. También en este aspecto existe satisfacción en la corporación municipal, ya que no se ha registrado un aumento de incumplimientos ni, por tanto, de las posteriores sanciones. “A veciñanza colleu o hábito, é moi importante que se respecten as limitacións de velocidade, que é algo que nos ven imposto a todos os concellos”, comenta el edil, que aclara que la única finalidad es pacificar el tráfico y que pueda haber convivencia entre el transporte individual y público, las bicicletas y el flujo peatonal. Responde así a las críticas de ciudadanos que consideran molestos los nuevos límites, los cuales achacaban a un afán recaudatorio. “Ir a 30 e en algún sitio a 20 é unha vergoña, o coche non anda. Só se fai para recaudar porque, hai máis colas” o “circular fuera del periférico es un horror. Y los que tenemos que ir a trabajar al centro estos días necesitamos mínimo 35 minutos más para llegar a tiempo”, fueron algunas de las críticas recogidas por este periódico durante los primeros días de funcionamiento de la nueva estación. El edil reconoce que siguen llegando protestas en esta dirección, pero especifica que pese a las quejas, la ciudadanía está acatando las normas. “Teño que felicitar aos veciños polo seu bo comportamento”, concluye Gonzalo Muíños.