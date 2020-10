Se amplía la zona ORA a la plaza de Puente Castro

Santiago. El gobierno municipal aprobó extender el régimen general de la zona ORA a las áreas de estacionamiento existentes en la plaza de Puente Castro, en el Ensanche de Santiago. Dentro de las modificaciones figura también la ampliación de la zona 7 de aparcamiento para residentes en San Lourenzo y la rúa presidente Salvador Allende. En esta zona, que incluye además de la citada calle las de Hortas, Calzada do Carme de Abaixo, Travesa do Carme de Abaixo, rúa do Carme de Abaixo, Campo das Hortas, Galeras y Entregaleras, Raxoi informa de que se comenzará a controlar con imposición de multas a partir del próximo 16 de noviembre. ecg