Se duplican las demandas en los servicios sociales con motivo de la pandemia

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y la concejala de Políticas Sociais, Mila Castro, mantuvieron ayer en Raxoi una reunión con los representantes de Cáritas Interparroquial para conocer de primera mano las necesidades y demandas del colectivo y facilitar así el desarrollo de sus programas.

En la reunión, según explicó la concejala de Políticas Sociais, se trató sobre “os diferentes programas que este Concello” mantén con la entidad y “cambiamos impresións sobre o traballo que se fixo durante este ano, que foi moito e moi ben feito”.

Un año en el que la pandemia obligó a multiplicar esfuerzos debido a las consecuencias de la crisis, que duplicaron las demandas de ayudas e hicieron necesario un importante desembolso económico, tanto por parte de las administraciones públicas como de las entidades de interés social.

Baste señalar que los servicios sociales del Ayuntamiento prestaron atención y servicios a 23.376 personas, frente a las 11.478 de 2019, lo que supone un incremento del 103,66 %. Para poder llevarlo a cabo fue necesario reforzar el servicio con nueve trabajadores más, pasando el departamento de diecisiete a veintiséis trabajadores, que tuvieron que desarrollar una intensa labor.

El Ayuntamiento de Santiago financia el programa de Atención Primaria de Cáritas Interparroquial, a través del cual esta institución atiende a personas en riesgo de exclusión social, tratando de dar respuesta a cualquier demanda social que sea precisa.

Acogida. El trabajo se orienta desde diferentes ámbitos, desde la acogida, usando la técnica de la entrevista, a la atención por medio de la cual se detectan las necesidades y el origen del problema. Por último, se trata de dar respuesta de forma integral según la demanda.

Todos estos aspectos se coordinan con los servicios sociales comunitarios del Área de Políticas Sociais del Ayuntamiento para la respuesta inmediata ante la presentación de solicitudes de ayudas de emergencia ya previamente valoradas por los técnicos municipales en el marco de este programa de Atención Primaria.

Por ejemplo, durante el año pasado, en el período de confinamiento establecido durante el estado de alarma, se planteó el problema de las personas que carecían de un hogar, y por lo tanto de un espacio donde resguardarse durante la pandemia.

En relación a estas personas que vivían en la calle, se consiguió en un breve período de tiempo proporcionarles primero una residencia provisional, en este caso en el albergue del Seminario de Belvís, precisamente a través de la colaboración de Cáritas.

Posteriormente, una vez que finalizó el período de confinamiento, a todas ellas se les ofreció la posibilidad de incorporarse a pisos tutelados, una solución a la que recurrieron quince de ellas, que actualmente residen en cuatro viviendas de este tipo.

En el encuentro también se comenzaron a estudiar las líneas de ayuda que se pondrán en marcha durante el presente ejercicio. La concejala recordó la importancia que para el Ayuntamiento tienen las distintas entidades sociales que operan en el ámbito municipal: “É unha satisfacción seguir traballando no marco dos convenios con estas asociacións”. Así, destacó que “sempre terán as portas do Concello abertas”.