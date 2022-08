Se inaugura la Ruta de los

El Camino Primitivo inaugura mañana en Oviedo la primera Ruta de Derechos Humanos de Europa, con un acto institucional que tendrá lugar a las 19.30 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe, con la asistencia de autoridades, personalidades empresariales, representantes de ONG’s y de la sociedad civil, así como público en general, que conocerán el proyecto y disfrutarán con varias actuaciones musicales.

El objetivo de esta acción es “concienciar a peregrinos, viajeros y ciudadanos a que, a través del Camino de Santiago se conozcan y divulguen derechos tan fundamentales como el de la igualdad, la libertad, el respeto, la educación, la alimentación o la justicia, entre otros”, explican desde la organización, que recuerdan que el Camino ha sido designado por la Unión Europea como su “primer itinerario cultural y calle mayor”, y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia,.

Durante la inauguración de la primera Ruta de Derechos Humanos de Europa se estrenará a nivel mundial el Himno de los Derechos Humanos, compuesto por el reconocido compositor italo-venezolano Pablo Manavello, representado por su viuda Sofía Carmela Alceste, e interpretado por la cantante internacional Devorah Sasha.

Además, la afamada concertista internacional de piano compostelana Isabel Pérez Dobarro ofrecerá un recital. “Su compromiso con la música de compositoras y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, señalan, “la han convertido en un referente en las salas de concierto nacionales y extranjeras”.

Asimismo, la Fundación ISHR, International Solidarity for Human Rights, en colaboración con Where is, han colocado en diferentes hitos del Camino Primitivo, entre Oviedo y Compostela, 30 placas de bronce diseñadas por el escultor POP madrileño Eladio de Mora dEmo, correspondientes a los 30 artículos de la Declaración.

La Ruta de los Derechos Humanos en el Camino Primitivo es “un viaje fascinante gestado a lo largo de 1.200 años de historia”, en el que a través de los siglos, millones de peregrinos han fomentado “valores inherentes a los derechos y libertades de las personas, que se asocian con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, así como de los ayuntamientos asturianos de Grado, Salas, Tineo, Allande, Grandas de Salime en Asturias, y los gallegos de A Fonsagrada, Baleira, Castroverde, Lugo, Guntín, Melide, Arzúa, O Pino y Santiago de Compostela.