Semáforos ‘inteligentes’ y nuevos radares para ordenar el tráfico

Con la puesta en funcionamiento de la nueva estación de autobuses, y con el objetivo de garantizar la fluidez del tráfico en la zona de Clara Campoamor, el alcalde de Santiago explicó ayer que también está prevista una modificación del sistema de funcionamiento de los semáforos, que contarán con un dispositivo que detecta la presencia de los autobuses, para así darles preferencia en el momento en el que accedan o salgan de la estación, en lugar de estar intermitentes como hasta ahora. En este sentido, Xosé Sánchez Bugallo afirmó que lo que se pretende es concienciar a los conductores de vehículos privados de que utilicen otros viales, fundamentalmente el túnel del Hórreo, para transitar entre las zonas norte y sur de la ciudad, ya que en este punto de la ciudad la preferencia será para autobuses y peatones.

Además, y para controlar el tráfico en esta zona y en la rúa Hórreo, una vez se lleve a cabo la remodelación en esta calle, el alcalde anunció que habrá más presencia policial y posiblemente algún nuevo radar, como el que ya existe en el paso inferior.

En este sentido, con la intención de priorizar el paso de los usuarios de la intermodal, el proyecto de reurbanización de la rúa do Hórreo, que permitirá mejor la conexión entre ambas estaciones y el Ensanche, contempla habilitar un vial para la parada del autobús, y una zona de preferencia peatonal que iría desde un poco antes de la pasarela hasta la rotonda, avanzó Sánchez Bugallo durante la presentación del plan para esta zona de la ciudad. Se diferenciaría del resto de la calle por la elevación de la superficie, con un pavimento distinto, “doutra cor, unha solución parecida a que se adoptou no cruce de Xeneral Pardiñas coa rúa de Montero Ríos”. “Neste espazo, a preferencia será dos peóns sobre a circulación de vehículos, limitada a 10 km/h”, avanzó Sánchez Bugallo. “O obxectivo é que os peóns que queiran entrar ou saír da estación de tren ou da terminal de autobuses e das paradas do transporte metropolitano teñan preferencia para cruzar cara o Ensanche”, incidió.

Este tramo funcionaría como “nexo de unión entre o centro da cidade e a Intermodal”, que se prevé que mueva en torno a siete millones de pasajeros al año: tres millones la estación de tren; dos la de autobuses, y otros dos millones el transporte metropolitano. Lo que se trata, sostienen desde el gobierno local, es de habilitar un espacio que “integre ese complexo da Intermodal dentro do Ensanche”, así como los barrios de la zona sur, O Castiñeiriño y Pontepedriña. “A actuación anticípase ao que será a estación de alta velocidade, que esperemos saia a licitación este ano. A diferencia da estación actual, que hai que baixar, accederase directamente desde a rúa do Hórreo, á mesma altura”, destacó el regidor de la capital gallega. El proyecto contempla marquesinas, y habilita, provisionalmente, dos paradas de buses frente a la estación de tren.

La zona entre Santiago León de Caracas y la avenida de Lugo es el ámbito de actuación de este proyecto, que incluye una gran plaza de acogida y antesala de la ciudad y de la estación. Se trata de un espacio en plataforma ligeramente elevado frente a la rasante de la calzada actual y aproximadamente al nivel de las aceras existentes.