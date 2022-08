Sesión astronómica abierta al público en la praza do Obradoiro

Santiago. El programa A Vía Láctea e outros motivos xacobeos do Camiño continúa recorriendo Galicia para dar a conocer “a riqueza patrimonial das rutas a Compostela os fenómenos e obxectos astronómicos que podemos avistar ao percorrelas”.

La iniciativa, puesta en marcha por el Observatorio Astronómico Ramón María Aller (OARMA) de la USC y coordinado por José Ángel Docobo, llegará hoy a Compostela, donde habrá una sesión en la praza do Obradoiro, a las 21.30 horas, abierta al público interesado.

En ella se realizará una observación a simple vista o con telescopios portátiles desplazados por la USC, que posibilitarán “divisar estrelas dobres, nebulosas e cúmulos estelares e, sobre todo, os detalles da Lúa”, explican fuentes de la Universidad.

Además, los asistentes aprenderán a identificar “diferentes obxectos observables como as constelacións, coa contemplación do chamado triángulo de verán que conforman as estrelas brillantes Vega (na constelación da Lira), Altair (na Aguia), e Deneb (no Cisne), así como a propia Vía Láctea, visible cando os ceos están ben escuros, ou os planetas Xúpiter e Saturno, avistables á primeira hora da noite”, señalan.

Tras su paso por Compostela, el equipo del OARMA llevará las sesiones a Teo (el día 2 de septiembre), Monforte de Lemos (el día 5), Padrón (el día 16), el Picro Sacro de Boqueixón (el día 30 de septiembre), y Rianxo (el 2 de octubre), antes de volver nuevamente a la capital gallega, donde se llevará a cabo una sesión astronómica muy especial en la Biblioteca Pública Ánxel Casal, el 3 de octubre.

Entre los investigadores participantes figuran Pedro Pablo Campo, Xabier P. Couto, María Brea y Jorge G. Crespo. toni martin