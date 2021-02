CHARLO con un hostelero. Esas conversaciones en las que se arregla el mundo en media hora, ya saben. Me dice con sorna que él no tiene estudios, solo el Graduado, porque “me lo regalaron”. De lo que sí está sobrado es de sensatez, de sentido común. Y de ganas de currar. Está ligeramente cabreado con los que tienen mando en plaza, como imaginan. Pertenece a un sector vapuleado en los últimos meses, como muchos otros, con el que se ha hecho mucha demagogia. Pasaron de ser los hipercontagiadores de todo cuanto virus circula por el mundo a convertirse en millonarios subvencionados. Mucho ruido, pero al final él va a cobrar tres mil euros, que no le servirán para retirarse a Las Bahamas pero taparán uno de los muchos boquetes que esta pandemia le ha provocado. Con toda la buena fe del mundo intentó renegociar hace días los pagos pendientes a Hacienda o Seguridad Social. Esas deudas que ponen en riesgo su negocio y el puesto de trabajo de sus empleados. Delante del funcionario de turno expuso su situación. Armado con papeles le demuestra que su negocio es viable, pero necesita fraccionar cuotas para no irse al carajo. Está dispuestísimo a soltar hasta el último céntimo, pero aspira a que el monstruo insensible de Hacienda afloje la soga. La conversación se resume fácilmente. “Si no me deja fraccionar tengo que echar el cierre y despedir a los empleados”. O sea, perdemos todos. La respuesta, desde la comodidad del mullido sillón, al otro lado de la mesa, fue tajante: “Si tiene que cerrar, cierre”. Una situación que se repite todos los días en nuestra ciudad y por toda España. Puede que el funcionario solo cumpla órdenes, pero como decía Forges... y ahora yo me acuerdo de su madre y ya la tenemos liada.