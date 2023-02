Sin fecha para la reunión sobre el párking del Clínico

Las negociaciones entre el Concello de Santiago y la Xunta para llegar a un acuerdo para la construcción de un nuevo aparcamiento de pago en el Hospital Clínico siguen estancadas. Meses después del encuentro entre el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, todavía no hay fecha para una reunión. En rueda de prensa, el regidor compostelano insistió ayer que lleva desde diciembre esperando a que la Consellería de Sanidade marque una cita en la que también debe participar el departamento de Infraestruturas.

El nuevo aparcamiento podría albergar hasta 480 plazas que descongestionarían las instalaciones actuales. Pero Xunta y Concello discrepan sobre quién debe pagarlo. Bugallo aseveró ayer que llevará el próximo lunes a la Xunta de Goberno la cesión de los terrenos a la administración gallega, aunque no se los hayan pedido. Pero reclama que Sanidade ponga los seis millones de euros necesarios para pagar la infraestructura. La Xunta pide a Raxoi que ponga algo más que los terrenos.

“Tengo que decir que siempre recibí una contestación amable por parte del conselleiro (Julio García Comesaña), pero lo que no he visto aún es que se fije esa reunión en la que tendríamos que estar la conselleira de Infraestruturas, el conselleiro de Sanidade y yo mismo, entre otras personas”, explicó ayer Bugallo. El alcalde se mostró “sorprendido” por la espera de este encuentro. Afirmó que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, sí le confirmó que en cuanto reciba la cita, lo atenderá. “El problema radica en el conselleiro”, dijo en referencia a Julio García Comesaña. Y prosiguió apuntando a que puede que esté “abrumado por la cantidad de dificultades que se plantean en todos los frentes” del área que dirige. Bugallo garantizó que el titular de Sanidade “siempre encontrará una posición colaboradora”. “La encontró en la ampliación, en la Protonterapia y también la encontrará en el tema del parking”, dijo.

DE FAROL. Las explicaciones del alcalde no acaban de convencer a la oposición. Justo antes de Bugallo, compareció ante la prensa en Raxoi la portavoz de Compostela Aberta. María Rozas pidió al Gobierno municipal “seriedad y rigor” en el tema del aparcamiento y calificó de “farol” el anuncio de Bugallo de que se iba a ceder la parcela a la Xunta “sin ningún tipo de conversación y diálogo” con la administración gallega. “Esto no es serio. Sería la primera vez que se cede una parcela municipal a alguien que no quiere admitirla o que no quiere llegar a un acuerdo”, censuró. María Rozas también cargó contra la Xunta y demandó que cambie su posición “discriminatoria” con Santiago y que “deje de cometer esa injusticia”, informa Ep.

Para la portavoz de Compostela Aberta, Bugallo ha actuado durante estos años de manera “sumisa” con la Xunta, ya que, en su opinión, las “buenas relaciones institucionales” no eran tal, sino “sumisión”. “La evidencia es la falta de hechos después de cuatro años, que no se avanzó nada para solucionar el tema de los aparcamientos y solucionar el problema de tráfico”, lamentó. Asimismo, censuró que el regidor compostelano no haya tenido la “decencia” de “defender a los vecinos”. Calificó de “tremendas y decepcionantes” las declaraciones en las que el alcalde señalaba que “tenía que escoger entre camas o plazas de aparcamiento”. “¡Cómo si no fuesen cosas compatibles!”, aseveró.

Cuestionado por las palabras de María Rozas, Bugallo instó a Compostela Aberta a “reconocer” que “no logró arreglar absolutamente nada con relación al Clínico”: “Ni ceder la parcela, ni que se hiciera el parking, ni que se ampliara el Hospital. Nada de nada”. Bugallo recordó que fuera del recinto hospitalario hay “más de 700 plazas de parking” habilitadas por el Ayuntamiento en su anterior mandato, mientras los otros alcaldes “no habilitaron ninguna plaza”. “Nosotros estamos indudablemente insistiendo para que el Sergas cumpla con su responsabilidad en esta materia”, afirmó. También pidió a los grupos políticos que no se use el tema como arma arrojadiza.