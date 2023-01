“Somos el fruto de mezclar dos gustos opuestos pero que se complementan”

El dúo compostelano Conjunto Amistá está compuesto por dos amigos de toda la vida: Brais y Julián. Los jóvenes gallegos querían hacer música y su objetivo se ha materializado con su EP Todo lo demás es lo de menos, lanzado el 29 de septiembre del 2022. Este dúo atiende a EL CORREO GALLEGO para hablar sobre música y como no, amistad.

¿Cómo os conocisteis?

Julián: Yo creo que nos conocimos en ‘El Berberecho’, que era un bar donde íbamos a beber cerveza. Coincide además con el bar donde tomé la primera cerveza de mi vida.

¿Cómo surgió Conjunto Amistá?

Julián: En aquel momento estaba más obsesionado por hacer música. Pasé por varias etapas, tuve varios grupos, luego paré una temporada y después lo volví a retomar. A raíz de la pandemia regresé con mucha más fuerza, hice un montón de canciones y ahí fue cuando contacté con Brais.

Brais: La verdad que fue un poco sin querer, porque él (Julián) nunca perdió el contacto con la música del todo, en cambio yo sí. Llevaba alrededor de cuatro años sin tocar la guitarra, pero él siempre estuvo haciendo letras. Cuando llegó la pandemia empezamos a tener un contacto telefónico más intenso y apareció también un elemento fundamental, que es el Ableton (un programa de producción). Para mí fue una herramienta muy útil.

Gracias a eso, me pudo pasar un montón de material a distancia y desde ahí llegamos a donde estamos ahora.

Julián: Yo confiaba mucho en Brais como productor, porque tiene mucha música en la cabeza. Sabe muy bien elegir sonidos, estructurar la canción, entiende que parte entra después de otra.

¿Por qué Conjunto Amistá?

Brais y Julián: Amistá es una especie de broma que tenemos entre colegas de la pandilla y en vez de decirnos amigo usábamos el término amistá y luego unimos la palabra conjunto por el formato, por ser dos miembros y hacer referencia a los conjuntos de bodas, bautizos...añadiendo el toque hortera.

¿Cómo definiríais la música que hacéis?

Julián: Es una pregunta complicadísima porque no hacemos ningún género en concreto. Lo que sí queríamos hacer para este EP era experimentar un poco con la música y hacer una canción de cada palo. Hay una rumba, una electrónica, un bolero, un clásico, una más urbana-latina y otra más country.

Lo que no hacemos es algo que no nos represente, en cuánto a letras, ni sonidos.

Brais: Al final somos el fruto de mezclar dos gustos opuestos pero que se complementan. Eso al principio fue una de las grandes complicaciones que tuvimos porque teníamos que acercar posturas. Yo venía de escuchar música básicamente en inglés y él de escuchar rancheras, boleros...

Vuestros dos primeros singles son Cubata de Guardia Civil y Pájaro Carpintero, ¿Cómo está siendo la acogida?

Brais: En términos absolutos no lo sabemos, pero para nosotros ha sido increíble. Tampoco somos muy fans de mirar los números, pero sí que te puede abrumar un poco. La realidad, es que sabemos que todo esto viene ayudado por estar rodeados de personas que están en la industria. Al final que un sello te acoja y te haga esa promo es fundamental y luego la parte de Chicho (el cantante Ortiga) en Pájaro Carpintero. Que la gente te diga me encanta tu canción, ya es increíble y estamos encantados.

¿Qué esperáis generar en la gente con este nuevo trabajo musical?

Brais: Es algo que nos planteamos cuando hicimos la selección de canciones, ya que, era prácticamente imposible definir un estilo, escoger cinco canciones o seis que mantuvieran la misma temática. Creemos que seguramente haya mucha gente que diga: me encantan dos y no me gustan nada tres, o a lo mejor le encantan todas.

¿Quiénes han estado involucrados en el EP?

Julián: Ortiga como productor musical y Carlangas en la producción de voces. En cuanto al sello musical corre a cargo de Raso.

¿Aspiráis a vivir de la música o lo hacéis más como un pasatiempo que os entretiene?

Julián y Brais: No nos lo hemos planteado.

¿Qué grupos o artistas os inspiran a la hora de hacer vuestra música?

Julián: Ortiga, Grande Amore, Novedades Carmiña, José Alfredo Jiménez, Compay Segundo, Julio Iglesias.

Brais: Yo creo que la música que escuché toda mi vida puede tener algo que ver en el sonido de algunas canciones, pero me cu esta decirte nombres concretos.

¿Con qué grupo o artista os gustaría colaborar?

Julián y Brais: Con Ortiga el resto de nuestras vidas, también con Mundo Prestigio, Grande Amore y, por pedir, con Estopa.

La industria musical ha evolucionado mucho en estos últimos años ¿Qué es lo que más y lo que menos os gusta de este “mundillo”?

Brais: La verdad que lo malo que sabemos de la industria es de oídas, para nosotros por ahora todo es bueno, no hay ninguna pretensión y además el ambiente que vemos en Galicia es de buen rollo. Todo el mundo se conoce, todos interactúan, colaboran y te reciben con los brazos abiertos y les da igual quien seas.

¿Cuál es el mejor directo que hayáis escuchado y el peor?

Brais: Para mí los más divertidos eran los de Novedades Carmiña, en sus inicios y el peor no recuerdo.

Julián: El peor es uno mío con 15 años, el primero que di, que fue teniendo una cara dura impresionante y el mejor no lo sé, depende de mi momento, hace poco fui a ver uno de Israel Fernández y fue increíble. Por otro lado, el más divertido fue Estopa.

¿A qué grupo o artista “resucitaríais” para volver a disfrutar de su música?

Julián: Camarón de la Isla, José Alfredo Jiménez y a Vicente Fernández que falleció recientemente.

Brais: Kurt Cobain.