“Somos las dos únicas víctimas del robo del Códice Calixtino”

··· Tanto Manolo Castiñeiras como José María Díaz siempre admitieron su buena y estrecha relación de amistad, que se fue desgastando en la medida en que el electricista no veía satisfechas sus demandas laborales, siendo finalmente despedido de la basílica. Ahora lo corrobora Remedios Nieto, esposa de Castiñeiras, con una anécdota que vivió en sus propias carnes: “Un día llegó Manolo y me dijo: mira, que va a venir el deán a merendar. Ve a comprar un poco de jamón y una botella de vino. Me quedé un poco sorprendida y dije... bueno. Llegó, saludó y se metieron en el salón. Venía con una sotana negra. Y mi marido me dijo: tú vas para la costura y mientras esté él aquí no entres”, relata Nieto en el documental. Detalla que “cuando salieron, don José María me puso una mano en el hombro y me preguntó mi nombre. Le dije que me llamaba Remedios y él me respondió que era una mujer muy hacendosa”. La esposa de Castiñeiras confiesa que ella estuvo aquel día “muy cohibida, porque no sabía ni cómo tratarlo, como a mí no me tira mucho la Catedral...”