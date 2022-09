Tan solo dos grandes ciudades europeas aparte de Madrid no tienen tasa turística

“Con costes del precio de la luz que se han encarecido entre un 250 y un 270 %, porque trabajamos en hora punta, ya que las cocinas tienen que trabajar cuando tienen que trabajar y no pueden hacerlo durante la noche, bastante tenemos con preocuparnos por nuestra supervivencia como para tener que preocuparnos también por tasas turísticas, sería ridículo”, asegura el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete.

Es por ello que afirma que los hosteleros coruñeses no estarían para nada de acuerdo con que se plantease algo similar a lo propuesto por el alcalde de Santiago en A Coruña. “Más impuestos no solucionan absolutamente nada”, considera, y añade que, en caso de que se haga en Santiago, “esa tasa tiene que estar destinada a un fin concreto, pero estamos acostumbrados a ver que al final esos fines se diluyen, con lo cuál solo sería un coste más que no aportaría nada en un momento en el que lo que queremos es que vengan más turistas,, no lo contrario”, apunta.

Además, también cree que los más perjudicados serán los hosteleros de Santiago, que tendrán que hacer frente a otras ciudades con mejores precios. “Siempre que se incrementan los precios en un punto, todos aquellos que no compiten en igualdad de condiciones, ya sea por la tasa o por cualquier otro punto, como la competencia desleal, salen beneficiados”, expone Cañete. “No es momento de implantar cualquier tipo de tasa, y tendrán sus razones, pero no las compartimos”, zanja. á.p.