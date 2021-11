... Cuando Rouco Varela acudió a la inauguración del Monumento al Peregrino de Praza da Paz

José María Acuña es recordado en Santiago por su trabajo entorno a la peregrinación, que inspiró al escultor sordomudo en tres de sus obras. En la primera, situada en el Alto de San Roque (Pedrafita do Cebreiro), apreciamos a un peregrino caminando mientras hace resistencia a la fuerza del viento. En la segunda, situada en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela, el peregrino aparece mirando a la Catedral que por fin se vislumbra a lo lejos, con una mano cubriéndole del sol. Su última gran escultura sobre el Camino es la presente en la foto superior, en la que el peregrino ya se encuentra entrando a la ciudad, a punto de terminar su viaje. Esta escultura fue inaugurada con la presencia del cardenal Antonio María Rouco Varela en 1987, en uno de los últimos actos en los que se pudo ver al escultor que Mario Clavell denomina “el gran campeón del mundo sordomudo”, y del que considera “se debe poner en valor toda su obra, no sólo por la calidad de la misma, sino por todo lo que aporta a la riqueza cultural del Camino de Santiago”.