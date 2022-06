“ foi un sinónimo de evolución”

Santiago Losada Paletó es un gran conocedor de la historia de Compostela y pocos datos se le escapan a su memoria. Losada trasladó a EL CORREO GALLEGO sus conocimientos sobre la figura de Pedro Pais Lapido. “Foi unha figura moi importante en Compostela, era todo un símbolo de progreso. Sempre quixo soñar que o progreso estaba cerca e por iso organizou a Exposición Rexional de 1909. Ademáis hai quen di que gran parte do presuposto saliu do seu bolsillo, de ahí a frase “que o pague Pais Lapido”. Paletó afirmó también que esta no era una exposición tan regional. “No desfile de carrozas podíanse ver algunha que estaba confeccionada no Brasil, en Arxentina ou incluso en Venezuela”, comentó Losada.