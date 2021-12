Temor a nuevas restricciones y al incremento de las fiestas en pisos

Llega el fin de año y con él una de las grandes noches de Santiago, una madrugada en la que algarabía se prolonga hasta altas horas. Por tradición, todos los locales de la ciudad se llenan en una de las mejores noches para el sector. Sin embargo, en este 2021, Compostela y su gente se encuentran con un gran problema: la escasa oferta. El cierre de los bares a la 1.30 horas, reduce muy considerablemente las alternativas de ocio nocturno para la Nochevieja. Y a ello se suma el temor a las decisiones que se puedan tomar mañana en la Conferencia de Presidentes.

Ante este panorama, el colectivo de empresarios de la capital gallego está indignado porque “seguimos sendo, dende que comezou todo isto, os que pagamos o custe desta pandemia, sen ser compensados”, critica Lucía Vázquez, presidenta de la Asociación de bares, pubs y discotecas de Compostela en declaraciones a EL CORREO GALLEGO. Asimismo, recalca, a escasas jornadas para las grandes citas, “non sabemos nada”, un desconocimiento que achacan a que “non existe respecto ao sector”.

En base a ello, la reunión de los dirigentes autonómicos con Pedro Sánchez, prevista para mañana miércoles, puede provocar que se produzcan cambios drásticos en este ámbito, unas decisiones que llegan con escaso margen de actuación.

“Xa non é a primeira vez que dun venres para un sábado nos pechan, con todas as neveiras cheas, polo que pode pasar calquera cousa. Temos moito temor, porque isto xa é habitual, non sabemos en que condicións poderemos traballar ao día seguinte”, advierte la responsable compostelana.

Entre los temas a debate estará el horario de cierre de la hostelería, un aspecto fundamental para entender como será la noche del 31. A día de hoy, si se mantienen las condiciones actuales, por las características de la oferta nocturna de la ciudad, las opciones se reducen drásticamente, ya que los bares, con la imposición de bajar la verja a la 1.30 horas, no abrirán.

“É un problema gravísimo que as cafeterías con licenza de bar, moi comúns na cidade, aínda non recuperaran o seu horario de licenza”, recuerda Lucía Vázquez.

Por todo ello, los escasos establecimientos con permiso de pub o discoteca están desbordados con peticiones, pero no hay plazas para todos. En este sentido, por ejemplo, La Facultad, uno de los locales con mayor aforo, ya ha agotado, en tiempo récord, las entradas que puso a la venta (para el 75 % del total).

Este sold out deja a muchas personas sin alternativa, por lo que desde el sector temen que radique en un incremento de las fiestas en pisos y de botellones y aglomeraciones en la calle. “Salvo que chova moito, o concello vai ter un problema moi grande para controlar as rúas e vivendas, unhas aglomeracións descontroladas que entendemos que producirán unha maior propagación do virus”, considera.

Al igual que la discoteca citada, muchos otros han comenzado o iniciarán pronto la reserva para Nochevieja, anticipándose a este problema. En el caso de los de menor tamaño, “la reserva se destina, principalmente, a clientes de todo el año y a trabajar como si fuese un sábado normal, pero con menos horas de trabajo”, señala, en conversación con este periódico, Thor Rodríguez, presidente de la Asociación Hostelería Compostela, quien añade que el hecho de reservar y cobrar entrada “no era tradicional de Santiago”.

Estas medidas, en base a la experiencia de los últimos meses, “están funcionando moi ben, xa que é unha fórmula moi boa de controlar as capacidades no interior e no exterior”, comprende Lucía Vázquez. Sin embargo, todo queda en el aire hasta que se dé a conocer el veredicto institucional de mañana. En el caso de Facultad, devolverían el importe íntegro del desembolso realizado por cada persona.

pass-COVID. Si bien consideran que, por norma general, existe una buena predisposición de la población a cumplir con la normativa vigente, el sector critica que tengan que ser ellos los que lleven el control del pasaporte covid. “Se o sindicato de enfermeiras remarcou hai días que ese non era o seu traballo, porque temos que facelo nós. Ademais, notamos unha inseguridade xurídica total neste aspecto”, remarca Lucía Vázquez.

A mayores, también respondió a las advertencias de multas llevadas a cabo por el alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo, quien citaba algunas irregularidades apercibidas por la Policía. “O obxectivo da norma é que non entre ninguén que non estea vacinado ou sen un test feito pero, por que temos que escanear diariamente a aqueles clientes habituais se xa sabemos que o teñen? Isto obríganos a ter un traballador exclusivo para iso, ademais de acrecentar as aglomeracións e os ruídos na rúa”, concluye.