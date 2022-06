Todo preparado para el arranque de O Son do Camiño

La semana pasada, toda la ciudad se paralizó ante las alertas que llegaban desde o Monto do Gozo, dado el desplome de uno de los escenarios que se estaban construyendo para celebrar O Son do Camiño. Tras el desmontaje del mismo y la instalación de uno más pequeño, el festival arrancará mañana. Lo hará a las 15. 00 horas y su primera actuación será la de Furious Monkey House, en el denominado Escenario Xacobeo. En él actuarán los cabezas de cartel del festival, y estará acompañado del Escenario Estrella Galicia (que estrenará The Killer Barbys a las 15.45, siendo el segundo concierto del día) y el Escenario Paraíso (el más pequeño y que menos actuaciones acogerá de los tres).

Todos ellos se encuentran ya preparados para celebrar los espectáculos. Asimismo, a quienes no residan en la capital gallega les interesará saber que Renfe ampliará las plazas de 32 de sus trenes en los días del festival, sumando un total de 7.802 plazas. Monbus también reforzará todas las conexiones de sus líneas de autobús con Santiago y añadirá servicios lanzadera en la Intermodal. Por otro lado, todo apunta a que los conciertos de mañana podrán desarrollarse con cierta normalidad, según los datos que muestra MeteoGalicia. Esto se debe a que, aunque las probabilidades de lluvia no son inexistentes, apenas son de un 30% por la tarde y del 10% por la noche. Aún así, de producirse, no durarían demasiado y el intenso calor ayudará a secar a los asistentes. Pese a que en las primeras horas el cielo puede estar algo nublado, se superarán los 25º hasta la noche, bajando a partir de las 21.00 horas hasta los 19º o 20º.

PREPARACIÓN. Hoy, las temperaturas también son de interés para los festivaleros, pues muchos se instalarán ya en las zonas de acampada habilitadas por el festival, y lo harán bajo un sol abrasador que mantendrá el ambiente por encima de los 30º durante toda la tarde, pudiendo alcanzar los 33º de máxima. Además, deberán tener en cuenta que esta primera noche de acampada se espera una tormenta eléctrica, con precipitaciones a partir de las 23.00 horas.

Aunque las lluvias afectarán al momento de acampar y no a los conciertos del primer día, la previsión para el viernes y el sábado no es tan favorable. Habrá que ver cómo evoluciona pero, por el momento, las probabilidades de precipitaciones a lo largo del viernes se incrementan hasta un 40%, con máximas en torno a los 28º, similar al jueves. Sin embargo, el sábado continúa esta tendencia en cuanto a posibles lluvias, aumentando la probabilidad de que se produzcan hasta un considerable 70%. Las temperaturas, además, ya no serían tan favorables para un “secado rápido”, pues las máximas se desplomarían hasta los 22º. De esta forma, el sábado podrían salir perjudicadas varias actuaciones, entre las que destacan las de Tiesto, Jason Derulo, Dani Martín, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Rayden o Rigoberta Bandini. Estos dos últimos suscitan especialmente la atención de los asistentes, pues su paso por el Benidorm Fest ha elevado sus cachés.