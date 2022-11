Todos los ediles del gobierno cobran al año más que Bugallo

Las arcas del Concello de Santiago desembolsarán este año 1,05 millones de euros para salarios de políticos. De los 25 concejales que componen la Corporación compostelana, un total de dieciocho perciben una retribución por algún tipo de dedicación, total o parcial. Así se desprende del portal de transparencia de Raxoi, donde se especifica que de los 1,05 millones, 841.328,34 euros se corresponden a la satisfacción de los salarios brutos, a lo que hay que sumarle 212.537,28 euros de Seguridad Social.

De este presupuesto llama la atención, por ejemplo, que el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, no es el que más gana. Ni mucho menos. Y es que todos sus concejales, y también otros de la oposición, perciben cada año una retribución mucho más alta que la del primer edil. El regidor socialista obtiene solo 53.537,82 euros de salario bruto, sin percibir ninguna cantidad en concepto de complementos ni tampoco trienios. Pero, como decíamos, no es el edil que más percibe. De hecho, es de los alcaldes de ciudades que menos cobran. Así, de los dieciocho ediles que componen la lista, once cobran bastante más que Bugallo, quien al inicio del mandato manifestó que no iba a percibir más que su antecesor, Martiño Noriega.

Teniendo en cuenta que por su condición de funcionarios públicos tienen derecho a cobrar trienios, Gumersindo Guinarte, Merdeces Rosón y Goretti Sanmartín son los tres concejales que más cobran de la lista de dedicaciones del Concello. El primero percibe un salario bruto anual con complementos de 62.495,98 euros; mientras que la retribución de Rosón es de 61.183,20 euros y la de Sanmartín asciende a 61.884,96 euros. Se trata de los salarios de políticos más altos que abona la administración local.

En cuanto al resto de miembros del gobierno municipal, las cantidades bailan entre cincuenta y sesenta mil euros brutos anuales. En todo caso, cabe destacar que todos los ediles del ejecutivo, nueve, cobran más que el propio Sánchez Bugallo. Marta Abal, la concejala de Facenda, percibirá este ejercicio 57.097,48 euros, que se desglosan de la siguiente manera: 22.113,62 en concepto de sueldo y extras, más 1.956,72 euros de trienios y 33.027,12 de complementos.

Sobre esta cantidad anda también la edil de Políticas Sociais, Mila Castro, quien cobra un total de 58.559,96 euros (22.354,76 de sueldo y extras, 3.178,08 de trienios y 33.027,12 de complementos). Por su parte, el responsable del departamento de Obras, Javier Fernández, obtiene un salario bruto de 57.444,92 euros (22.254,32 de sueldo y extras, a los que se suman 2.163,48 de trienios y 33.027,12 de complementos).

La cantidad que recibe cada año Gonzalo Muíños, concejal de Seguridade Cidadá e Festas, se sitúa en los 54.924,22 euros (21.897,40 de sueldo y extras; y 33.027,12 euros de complementos) y es el mismo salario que perciben al año los concejales de Medio Rural, José Manuel Pichel; y Educación, Rubén Prol. En el caso de la edila de Deportes, María Esther Pedrosa, la cifra asciende a 55.732,36 euros, puesto que a mayores de los 21.999,04 euros de sueldo y extras y 33.027,12 de complementos también percibe 706,20 euros en concepto de trienios.

OPOSICIÓN. Ocho concejales de la oposición reciben también una retribución a cargo de las arcas municipales por el trabajo que llevan a cabo en el Concello. Además de la dedicación exclusiva ya citada de Goretti Sanmartín, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego; concejales del PP y CA también cobran un sueldo por su ejercicio político. En los presupuestos de 2022 se contempla un salario bruto de 54.924,52 euros para Alejandro Sánchez-Brunete, quien hasta el mes de junio pasado ostentó la portavocía municipal del PP. Fue sustituido por el edil popular José Antonio Constenla, quien en las cuentas municipales de este ejercicio tiene atribuido un sueldo bruto de 32.954,68 euros. De la bancada del PP también percibe una retribución Ramón Quiroga, que asciende a 21.969,74 euros. Por último, en lo que respecta a Compostela Aberta, ha decidido partir las dedicaciones exclusivas que le pertenecen por contar con cinco ediles en la Corporación. Así, la hasta hace pocos meses portavoz de la formación, Marta Lois, tiene reconocidos en los presupuestos de 2022 unos honorarios de 23.507,68 euros brutos; mientras que su compañero Jorge Duarte percibe 25.100,50; la misma cantidad que Branca Novo Rey y la ahora portavoz, María Rozas, candidata de CA a las elecciones municipales del próximo mayo.

POLÍTICOS ESPAÑOLES. Más allá del salario que perciben los políticos compostelanos, cabe recordar que el Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez ha decidido recientemente aplicarse la subida salarial pactada en la Mesa de la Función Pública, lo que supone un aumento del 4 % respecto de lo que figuraba en los Presupuestos vigentes. Con ello, el sueldo anual del presidente Pedro Sánchez será de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

Asimismo, el salario anual de las tres vicepresidentas del Gobierno (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) se eleva hasta los 84.600,72 euros anuales frente a los 81.341,16 euros que vienen percibiendo. Se trata de un sueldo mensual de 7.050,06 euros brutos, ya que tampoco tienen pagas. Por su parte, los ministros del Gobierno de coalición verán aumentado su salario anual a 79.415,16 euros brutos, lo que supone un sueldo mensual de 6.617,93 euros. Así, los secretarios de Estado pasarán a percibir 77.893,18 euros al año, los subsecretarios estarán por encima de los 69.059 euros y los directores generales y asimilados cobrarán 59.048 euros al año, menos que algunos ediles de Santiago.