“Tras superar la pandemia hay que diseñar un sistema flexible que apoye a las empresas viables”

¿Qué significa para usted liderar la Cátedra de Empresa Familiar en la Universidade de Santiago?

Para mí es un nuevo reto que afronto con ilusión y con el apoyo de todo el grupo de investigación de Valoración Financiera Aplicada. Ademas, se trata de una cátedra que tiene una relación muy directa con las titulaciones de ADE y Economía. Organizará todas las actividades de investigación, formación, colaboración y transferencia de conocimiento que le han sido encomendadas y ya se ha aprobado la programación en la comisión de seguimiento.

¿Qué tipo de actuaciones?

Entre otras, destacaría el plan de formación en gestión patrimonial de la empresa familiar o los seminarios de valoración de empresas y fiscalidad. También se abordarán estudios y artículos de investigación dentro de las líneas existentes o bien a demanda de la propia Asociación Gallega de la Empresa Familiar. Está previsto convocar premios para fomentar el interés de los estudiantes por desarrollar sus trabajos de fin de grado o de master acerca de la empresa familiar.

¿Por qué este tipo de empresas, que van sumando generaciones al frente, tienen más relevancia aquí en Galicia que en otros lugares?

En Galicia el número de pequeñas y medianas empresas es mayor que la media, y una proporción muy elevada de las mismas son familiares. Esto no quiere decir que tengamos que asociar necesariamente a las empresas familiares con empresas de tamaño reducido; de hecho, Inditex, la firma gallega de mayor tamaño, es familiar. El emprendimiento en Galicia está muy vinculado a familias que dan el paso y una vez crean sus empresas, tratan de preservar el control y garantizar la supervivencia a largo plazo y transmitir la propiedad a sus descendientes.

¿Qué representa desde el ámbito académico el respaldo de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, la AGEF?

Creo que es una gran iniciativa que surge por el interés de las propias empresas por acercarse a la Universidad y que permite explotar sinergias entre los dos mundos. La cátedra genera un beneficio mutuo y facilita la transferencia de conocimiento entre ambas instituciones. La participación de empresarios puede ser muy útil para transmitir su experiencia a los titulados universitarios, mientras que la Universidad puede estudiar, reflexionar y generar conocimiento que permita mejorar la gestión y la competitividad de las empresas familiares.

¿Y el de Inditex?

Disponer como sponsor del mayor ejemplo de éxito empresarial de la historia de Galicia, incrementa, si cabe, el prestigio de la cátedra y permite orientar la actividad hacia aquellos temas que más interesan al sector empresarial.

¿Debería la AGEF tener más presencia en los foros donde se decide sobre lo que afecta a las empresas, como podría ser el diálogo social?

Las empresas familiares son el 92,4 % del tejido empresarial en Galicia, aportan el 85 % de la riqueza o valor añadido bruto empresarial (VAB), y el 86 % del empleo directo de Galicia. Su compromiso con el territorio y su voluntad de continuidad son elementos diferenciadores que ayudan a mejorar la resiliencia del sector empresarial. Deben estar representadas en todos aquellos órganos de decisión para poder diseñar normas y políticas que favorezcan su crecimiento y solvencia.

¿Cómo cree que habrá que modular la retirada de apoyos como los ERTE y la liquidez del ICO para evitar males en el tejido productivo?

La pandemia ha impactado de forma muy importante en el tejido empresarial y tanto los ERTEs como los préstamos ICO han servido para paliar temporalmente el problema. A pesar de que el proceso de vacunación está ayudando a recuperar poco a poco la normalidad, todavía son muchas las empresas que tienen una situación económica comprometida y necesitan seguir teniendo un escudo protector. Lo razonable es que una vez superada la pandemia se diseñe un sistema flexible que apoye a las empresas viables. Las habrá que podrán continuar aunque se retiren los estímulos pero otras precisarán de plazos de devolución más largos. Habrá que adaptar los instrumentos a las necesidades de las empresas para evitar un gran número de quiebras.

¿Considera que cuando no estén estas medidas en activo veremos el impacto real de la crisis por la pandemia, en materia de empleo y concursos de acreedores?

Sin duda alguna, de no haber sido por los estímulos financieros, muchas empresas habrían caído y el nivel de desempleo se habría disparado, con una mayor contracción del consumo. La retirada de estímulos si no se hace de forma paulatina provocará un mayor desempleo y quiebras. No obstante, las cuentas públicas tienen un margen muy limitado, de ahí que es necesario tener controlada la pandemia, en cuyo caso se abre un escenario de crecimiento que permitirá recuperar parte del terreno perdido. No obstante, ésta ha impulsado nuevos modelos de negocio que dejarán fuera de juego a muchos negocios tradicionales y empleos, sobre todo en el comercio y en el sector financiero.

Usted, que otea como poca gente en Galicia la situación de la banca... ¿No cree que una concentración tan acelerada puede afectar a los servicios a los ciudadanos?

La concentración del sector financiero, impulsada por un modelo de negocio que se apoya en la tecnología y la digitalización, está transformando la forma en la que los bancos prestan sus servicios. Los efectos más palpables se observan en la reducción de la red de oficinas y en el nivel de empleo. Todo ello es posible gracias al uso de la tecnología, que permite seguir prestando servicios bancarios on-line y mantener a una clientela en gran medida cautiva. Pero el cierre de oficinas en muchas zonas rurales es un verdadero drama ya que las oficinas bancarias prestan un conjunto de servicios y generan sensación de seguridad a los clientes, muchos de los cuales no están capacitados para utilizar una banca totalmente digital.

¿Y a la financiación?

En cuanto al crédito, a la situación oligopolista del mercado se une la situación económica, de modo que hoy en día es más difícil conseguir un crédito, entre otras cosas por la mayor probabilidad de impagos. Y eso que gracias a los estímulos se ha evitado una situación similar a la vivida en la crisis de 2008.

¿Cuándo se asentará y se mantendrá estable el mapa bancario, irreconocible si se compara con el de quince años atrás?

Los procesos de consolidación prácticamente se han terminado, pero el sector todavía puede transformarse de forma considerable debido a la entrada en el sector financiero de Fintechs, de bancos vinculados a grandes multinacionales y empresas de telecomunicaciones, o de tecnológicas que reinventen la forma en la que se presta el servicio financiero. También puede ocurrir que el espacio dejado por los bancos con el cierre de oficinas genere nuevas oportunidades a aseguradoras, o que sea necesario regular servicios mínimos en el ámbito rural.

Volvamos a las empresas familiares: ¿qué diagnóstico le ofrece su situación actual tras la pandemia?

Las empresas familiares suelen actuar con prudencia y asumir menos riesgos, lo cual les otorga una mayor resiliencia. Pero, ello no implica que muchas empresas que operan en el comercio al por menor, la restauración, turismo, entre otros, están sufriendo las consecuencias de la crisis.

¿Y qué necesitan esas más afectadas para no caer y salir fortalecidas?

Necesitan seguir recibiendo estímulos financieros hasta que puedan normalizar la situación y aprovechar el previsible tirón postpandemia. También será preciso formar a los trabajadores para adptarse a los retos de la digitalización y automatización, así como reforzar los sistemas de gestión del riesgo para que sean más resilientes.