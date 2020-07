Trifulca en Santiago entre varios agentes de la Policía Nacional y un joven que se resistía a ser detenido

REDACCIÓN. La calle de A Rosa fue ayer por la mañana escenario de una fuerte trifulca entre varios agentes de la Policía Nacional y un joven que se resistía a ser detenido mientras varios compañeros suyos abucheaban a las fuerzas de seguridad con gritos de “racistas”, lo lleváis “porque es moro” o “le estáis ahogando”, “mírale la cara” y “le vais a matar”. Toda la escena, de algo más de tres minutos de duración, fue grabada con un teléfono móvil y en ella se ve con claridad cómo el joven se resiste con todas sus fuerzas a ser introducido en el coche policial. En la operación intervienen varios agentes, que al final optan por esposarle para intentar reducirle y lograr su objetivo. El ambiente se va tornando cada vez más tenso debido tanto a la fuerte resistencia que interpone el detenido como a los reproches que lanzan los amigos del joven a la policía, especialmente cuando uno de los funcionarios le sujeta desde atrás para meterlo en el coche patrulla, momento en el que se suceden varios gritos de “le estáis ahogando” y “le vais a matar”. La grabación concluye con el joven aún tendido en el suelo tras el primer intento infructuoso de meterlo en el vehículo policial. Según explicaron fuentes de toda solvencia a EL CORREO, el incidente comenzó cuando una patrulla se topó, en torno a las siete de la mañana de ayer, con un grupo de unos doce jóvenes que se encontraban escuchando música a todo volumen mientras uno seguía el ritmo golpeando una cristalera de la rúa de A Rosa. Al bajarse del coche y pedirle la documentación empezó la fuerte trifulca. En un primer momento afirmó que no portaba documentación, para acto seguido contradecirse indicando que la porta pero que no se identifica. Esta escena, según algunas fuentes, se repitió varias veces. A partir de ahí, los agentes le advierten de las consecuencias de negarse a dicha identificación. Y cuando efectivos de la Policía Nacional tratan de realizarle un control superficial para la localización de la documentación del joven, éste, según las mismas fuentes, reacciona empujando a los agentes y lanzando puñetazos y patadas. Debido a la gran resistencia que opuso el joven, de 18 años, los agentes trataron de introducirlo en el vehículo policial, pero sin éxito. A partir de ahí, lo llevan al suelo para colocarle las esposas y logran introducirlo en el coche policial. No obstante, el suceso concluyó ahí, puesto que una chica que también estaba en el grupo abrió la puerta del vehículo y el joven que estaba en el interior logró huir a la carrera, siendo perseguido y alcanzado por un agente. Cuando lo intentan introducir nuevamente en el coche vuelve a revolverse lanzando patadas. En ese momento, otro de los jóvenes del grupo se abalanza sobre los agentes, propinando patadas y puñetazos, relatan las mismas fuentes. Finalmente, los agentes proceden a reducirlo y a esposarlo. Ambos jóvenes, de 18 y 17 años, fueron detenidos. La joven que abrió la puerta del vehículo, de 18 años, también fue identificada. Posteriormente, la madre del primer detenido se personó en la Comisaría para hacer entrega del documento de identidad de su hijo. Asimismo, cuatro agentes presentaron parte por lesiones provocadas durante los forcejeos, y uno de ellos está de baja médica. El vídeo que recoge parte de la trifulca, y durante el cual se observa la gran tensión que se vivió, circulaba minutos después del suceso por las redes sociales.