Último brindis en las terrazas: desde hoy, solo productos para llevar

Santiago. Las terrazas de Praza Roxa o Porta Faxeira fueron ayer testigos de que a los compostelanos les va a costar despedirse del café de la mañana o de la caña de media tarde. Ayer los bares tuvieron bastante afluencia, especialmente por la tarde, antes de que la hostelería tuviese que cerrar al completo los establecimientos durante al menos las próximas tres semanas. Hasta el momento, solo podían abrir las terrazas, al cincuenta por ciento de aforo, y hasta las 18.00 horas de la tarde. A partir de hoy, el servicio no será presencial y se limita a recogida en el local o a pedidos a través de las aplicaciones de comida rápida.

Este no es el primer cierre total reciente que afrontan los hosteleros, que ya vivieron la misma situación durante la primera y segunda ola de la pandemia sanitaria. Pese al cierre, muchos afirman que en la práctica la situación no cambiará mucho ya que no todos disponían de terrazas exteriores. Y, entre los que sí las tienen, no siempre han podido colocarlas debido al mal tiempo de las últimas semanas. A todos les queda, de nuevo, encomendarse al “volveremos”.