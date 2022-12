Un Belén muy vivo y animado

Sin autor no hay obra, sin artífice no hay creación y, en este caso, sin Belén no puede haber una Navidad en condiciones. Santiago se hace eco de esto y se corona como la artista indiscutible en este campo gracias a la encomiable labor de Paco Otero, que cada año nos deleita con su Belén Familiar de Conxo (rúa do Torrente, 6-8).

El belén, que abre sus puertas a los entusiastas compostelanos e incluso a visitantes que no son ajenos a esta tradicional obra de la familia Otero y Moreira, vuelve a Compostela este año, sin impedimientos ni restricciones, especialmente tras dos duros años de pandemia. Un año más en el que, no cabe duda, el montaje sigue siendo espectacular. Paco Otero, que lleva al frente de esta obra maestra desde hace cerca de 40 años, siguiendo la labor de su padre, tiene su propia esencia y lo deja claro cada vez que el Belén de Conxo abre sus puertas a las curiosas miradas de sus visitantes. “El belén cambió muchísimo”, explica Paco Otero, “en estos últimos cuarenta años que llevo yo al frente”, continúa, “puedo decir decir que soy un pionero de los belenes aquí en Santiago”.

Desde luego, no todas las ciudades tienen la suerte de contar con un belén de estas características, en el que no dejan de sorprender los innumerables atractivos, desde la cuidada colocación de las figuras hasta los puntos clave en el que se sitúan las luces, todo ello en conjunto haciendo que el espectador quede atrapado en la obra. Una tradición que, en palabras de su artífice, lleva manteniéndose desde 1946, cuando era su padre el principal autor de las figuras que aún a día de hoy Paco se encarga de mantener y exaltar.

Una vez tomado el relevo como su creador, Paco Otero le dio su toque pero sin cambiar su esencia cien por cien artesanal, con figuras “hechas por mí a base de hilo de sedal”. Y añade: “Tengo que cortar los brazos de las figuras para poder ponerlas a funcionar”.

UN MONTAJE DE PELÍCULA. Este año, el Belén Familiar no dejará indiferente a nadie y Paco Otero lo tiene claro: “No vas a encontrar un belén así en ningún otro sitio a nivel nacional”. Explica que cada figura tiene una simbología muy concreta porque por supuesto “no están puestas al azar”, sino que todas ellas tienen una función. Con más de 38 escenas representadas, cuenta a EL CORREO Paco Otero, cabe resaltar que si bien son escenas “bíblicas”, este año muchas de ellas son producto de su imaginación. Eso sí, sin descuidar ni un mínimo detalle.

Entre sus muchos componentes que dejan a uno sin respiración, su escenografía lo abarca todo. Desde 1.110 figuras que dan forma al belén de gran tamaño, 1.773 puntos de luz y 200 piezas decorativas, hasta sus tres estanques de agua, su lavadero y sus 46 palmeras, 7 árboles tallados, su almendro, sus dos higueras y dos olivos, y su sauce llorón. El belén cuenta con mucha vegetación natural, así como con agua, algo que “ha cambiado de cuando lo hacía mi padre, que para el agua de los ríos utilizaba espejos”. Ahora “hago uso de nueve bombas de agua”, explica Paco Otero.

Si bien es un laborioso trabajo que requiere horas y horas, es algo que merece la pena, afirma, pues el resultado son las multitudes de personas que acuden a Torrente a deleitarse con el grandioso Belén. “El año de mayor peso pasó de las 10.000 visitantes”, concluye con orgullo su creador.