Un Camino sin barreras visuales

Hay muchas formas de recorrer el Camino de Santiago, las más habituales son a pie o en bicicleta. También es bastante común hacerlo a caballo, pero el caso de Jakes muy especial. Se trata es un niño de 10 años, natural de Guipuzcoa, que nació con una discapacidad visual completa. Pero esto no ha impedido que cumpla una de las promesas que 1e hizo su abuelo de pequeño: hacer el Camino de Santiago a caballo.

Josín Galzacorta es el abuelo del niño y es un veterano en esta faceta, ya que cuenta con cinco Caminos a la espalda, haciendo alguno de ellos con sus otros nietos. “Le debía esta experiencia, se lo había prometido”, cuenta Josín, que además es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino en Irún.

En esta aventura, que comenzó en Sarria y concluirá hoy en el Obradoiro, a Jakes le está acompañando toda una troup: su abuelo, su hermano Jon y ocho amigos. Junto a ellos, un guía de The Pilgrim Horse, una empresa compostelana que ofrece la posibilidad de hacer el Camino a caballo y cuenta con distintos itinerarios para la ruta francesa, portuguesa e inglesa y para el itinerario hasta Fisterra.

Para Jakes no es su primera vez en Galicia ni tampoco encima del caballo. Cuenta que “desde pequeño practico en un caserío que tenemos en Lesaka (Navarra)” pero expresa que esta experiencia está siendo diferente y que “tenía muchas ganas de hacerla con mi abuelo, que me lo había prometido”. Él mismo nos explica que, a la hora de montarse, su discapacidad visual la suple con un cascabel que lleva el caballo que se encuentre delante y con un guía por detrás, “que me va diciendo derecha o izquierda”. El guía que lo acompaña cuenta que se ha adaptado de muy buena manera y es uno más haciendo el Camino. “Mi nieto está haciéndolo muy bien con el caballo y está siendo un ejemplo para todos”, cuenta orgulloso su abuelo. Sin duda, Jakes es todo un ejemplo de la integración que debe de tener la discapacidad en todo el mundo.