Un doble crimen que golpeó a una castigada familia compostelana

Una de las estrategias que barajó el acusado para encontrar una eximente, o al menos, una atenuante de los delitos que se le imputaban fue la invención de una enfermedad mental. Alegó, además del miedo insuperable y de la defensa propia, un trastorno mental transitorio sabiendo que esto podía resultar en una eximente de los cargos. Pero en ese juego macabro, en ese alarde de ver quién es más listo, acabó perdiendo. La representación de la mentira llevó a un jurado a acertar en un veredicto que condenó a un asesino y rectificó un error movido por la homofobia y la irracionalidad. Y es que no existe justificación en este crimen que llevase al acusado a asesinar brutalmente a dos hombres, que lejos de haberle atacado, fueron las únicas víctimas, mal que le pese a las invenciones calculadas de su asesino.

Además, Jacobo Piñeiro fue valorado con un “cociente intelectual límite”, pero que en ningún caso le impedía darse cuenta de sus actos. “Sabía lo que hacía, el concepto de bien y mal es muy básico y el acusado sabe perfectamente lo que hizo”, declararon los forenses.

Brutal agresión. Durante el juicio, con el relato de los expertos apoyado por las imágenes de las autopsias, al segundo jurado le resultó complicado disimular el rostro ante la escalofriante brutalidad de esas 57 puñaladas recibidas por las víctimas. Sin embargo, ante eso, la cara de Piñeiro no fue la misma. No pestañeó ni se inmutó ante las pruebas expuestas. Su mirada era fría e incluso desafiante mostrando que no existía ni un ápice de arrepentimiento.

La forma de actuar y las fábulas creadas alrededor de la tragedia por el único testigo que presenció el suceso marcaron varios años de luchas por los conocidos y familia de las víctimas. En 2011 consiguieron una mayor tranquilidad al verlo cumplir, por fin, la condena que le correspondía y que le había sido arrebatada por las incongruencias de un jurado que no tuvo en cuenta el sufrimiento de las víctimas, si no las mentiras del autor confeso. ¿Qué pasaría si las víctimas no hubiesen sido homosexuales? Puede que desde un inicio, la ruleta hubiese girado en favor de los asesinados y de sus familias, o puede que no.

Tras demostrar su culpabilidad, el autor confeso de la muerte de dos jóvenes homosexuales en la calle Oporto de Vigo, Jacobo Piñeiro Rial, fue por fin condenado a 58 años de prisión: 20 por cada uno de los dos asesinatos y otros 18 por un delito de incendio. Así consta en la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El fallo precisaba que el límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena no podrá exceder de 25 años. De este modo, Piñeiro tiene que cumplir un máximo de 21 años de cárcel, ya que permaneció cuatro años en prisión preventiva.