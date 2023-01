Nunca choveu que non escampara es uno de los muchos lemas que comparten los gallegos. La situación lo requería y así se cumplió. El Obradoiro brilló en su primer día del 2023 por todo lo alto. A pesar de la cancelación del cotillón en la céntrica plaza debido al mal tiempo, cientos de compostelanos se agolparon en el Obradoiro e improvisaron una fiesta por todo lo alto, con uvas, champán y, sobre todo, mucha felicidad y energía para recibir el nuevo año.

Tras dos años de inactividad debido a la pandemia de la covid-19, todo parecía indicar que Santiago recuperaba, por fin, una de sus tradiciones más queridas y anheladas por todos, desde los propios residentes hasta los visitantes que no son ajenos a esta fiesta que año tras año se celebra en el Obradoiro. Visitantes que, por supuesto, no dudaron en unirse a la fiesta que improvisaron allí los más deseosos de juerga y de recibir con sus allegados el 2023. Aunque el cotillón organizado por el Concello se canceló a última hora debido a las malas condiciones meteorológicas, y como ya se venía anunciado unos días atrás, esta era una de las celebraciones que los compostelanos no estaban dispuestos a perderse otro año más, por lo que paraguas en mano, y a pesar del mal tiempo y los fuertos vientos y lluvias, se aventuraron a la plaza para dar la bienvenida con sus amigos y familiares al año nuevo. Acompañados de otros muchos turistas y peregrinos, que se fueron sumando para tomar las uvas y brindar todos juntos con la Catedral de fondo. Así, aunque se suspendió la fiesta, el Obradoiro relució con todos los que allí se acercaron por su cuenta.

Algo que preocupaba de manera especial eran los incidentes que podían surgir a causa precisamente de las fuertes ráfagas de viento y las abundantes precipitaciones que llevan azotando la ciudad desde hace varios días y que fue la razón para suspender varios eventos festivos. No obstante, Compostela respira tranquila al no constar ningún incidente grave surgido a raíz de las celebraciones de Nochevieja. Así lo apuntaron los bomberos de Santiago, que afirmaron que no tuvieron que lamentar ningún incidente fuera de lo habitual aunque se temía que algo pudiera suceder debido al temporal.

Por otro lado, y como ya es habitual en esta fecha señalada, sí se tuvieron que atender algunas intoxicaciones etílicas, pero todas bajo control y sin lamentar ninguna situación más agravada.

UNA FIESTA GRUPAL. Compostelanos, turistas, peregrinos, parejas, grupos, familias, adultos, jóvenes... Dio igual quién y cómo, pero todos se juntaron en el Obradoiro bien provistos de uvas y champán para celebrar el fin de año y abrazar con entusiamo el 2023 y, como todos anhelaban, con las campanadas de la Berenguela de fondo. Así fue como escogieron celebrar el Año Nuevo cientos de santiagueses, sin importar que la fiesta que allí se montó fue completamente improvisada y por motu propio, algo que no frenó las ganas de retomar, aunque a medias, una tradición que es parte de todos y todas en Compostela.